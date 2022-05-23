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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

23/05/2022

Facebook走到盡頭？拖累Meta股價大跌3成？致死關鍵竟然和Apple一個政策有關！

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　最近很多朋友都向我們反映，過去在Facebook上投下一萬元的廣告費，可以吸引大概20位潛在客戶點擊廣告，但現在想吸引到同樣的人數，廣告預算需要提高一倍，一萬元帶動的生意額以前是接近四至五萬元，目前只有不足兩萬元。

 

　　就算我們公司自己投放在Facebook的廣告，也由去年的過百萬元，大大遞減至不足50%，轉投往TiKToK、YouTube、Webinar及最傳統的電郵推廣。

 

（圖片由作者提供）

 

　　網絡流量廣告的黃金年代已經過去，從以往的低風險高回報，到現在是低風險低回報，十年八年前，Facebook廣告能夠解決所有問題，業績不好的時候就多賣一點廣告，誰有錢打廣告，誰就厲害，廣告預算不夠的話，毛利不夠的業者，會先死掉。過去這種吸毒式的依賴，今天畫上句號。

 

　　這幕後黑手，就是跟蘋果和Google收緊私隱政策息息相關，此舉等於令Facebook失去他的超能力。

 

　　2021年，蘋果加入新的私隱政策，要求每個程式說於啟用時查詢用戶是否同意被追蹤，該政策實施之後，只有20%的用戶按下同意，將私隱政策大大打擊了Facebook的廣告成效，今年第一季Facebook母公司Meta，在公布最新財報之後股價大跌30%。

 

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

 

　　Google Chrome瀏覽器將於2023年淘汰協力廠商Cookie，蘋果要求iOS APP詢問是否允許拒絕被應用程式追蹤。

 

　　你我的行為數據，過去多年是Facebook廣告那麼精準的原因，能夠藉此廣告客戶找到潛在性客戶，如今，蘋果私隱條例一開，大大減少了Facebook的跨應用程式追蹤度，也直接打擊其廣告成效。

 

　　蘋果及Google兩巨頭牽頭的收緊個人私隱大動作，原因是無論從國家、企業到個人層面，對於數據的私隱數據的主導權逐漸抬頭，以歐盟為首各國都開始對數據保護，目的是為增加產業和國家競爭力。

 

（圖片由作者提供）

 

　　而且對於敏感的資料，各國都希望能夠當地語系化，讓企業自己建立可信任的數據空間，確保競爭力。

 

　　就像打了兩個多月的俄烏戰爭，只要俄羅斯的指揮部打通一趟電話，在高空偵測的無人機和海陸空的監察系統，馬上可以查出這個頻譜，透過衛星鎖定位置，正準備對其導彈攻擊，可謂百發百中，背後也是數據。

 

　　Facebook已尋求更加積極的商業模式，才能夠啟動下一個成長引擎，那是否元宇宙？我就相當有保留。其核心產品Facebook和Instagram的用戶和廣告增長放緩，令市場開始質疑Meta的未來。不同於蘋果、微軟、Google等，他們是多平台發展，而Facebook的收入邏輯很簡單，只有廣告平台。

 

（圖片由作者提供）

 

　　在最近的科技股拋售中，Meta股票受到了懲罰，在三個月和六個月內分別下跌了38%和45%。

 

　　Meta公布2022年第一季度的財報，每股收益（EPS）為2.72美元雖超過分析員預期，但營收卻未達預期的282.4億美元，僅有279億美元，Meta這次滑鐵盧是很多方面都讓華爾街失望了，要論影響賺錢這一塊，不能只讓ios系統的App Tracking Transparency功能影響了廣告收入背鍋，元宇宙還是得出來挨打。

 

　　Meta的元宇宙聲勢挺浩大，但背後的開發部門Reality Labs一直都在虧錢，而且愈虧愈多，2021年的淨虧損已經達到101.9億美元，收入僅有22.7億美元。

 

　　不談元宇宙這個未來展望，Meta的傳統技能Facebook也很危，因為用戶增長似乎快到頭了。

 

　　2021年底，在Facebook失去用戶的時候，TikTok的月活用戶超10億，用4年做到了Facebook用8年才完成的事。

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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