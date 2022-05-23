【FOCUS】世衛認猴痘「極不尋常」　「長新冠」影響同漸顯

新冠未止，猴痘又起？隨著一種被視作天花(Smallpox)表親、且通常只出現於非洲的病毒－－猴痘(Monkeypox)，陸續登陸歐洲至少9個國家以及美、加、澳洲，世衛(WHO)周末召開緊急會議指，此種沒有直接旅行聯繫的確診「極不尋常(highly unusual）」，並警告傳播或在夏季加速。

連同美國新冠新增確診七天平均數重上10萬例，以及「長新冠」對歐美經濟的影響漸顯，here we go again(又來了)？

天花病毒表親，美急訂1300萬劑疫苗

2021年3月，慕尼黑安全會議(MSC)與核威脅倡議協會(NTI)共同進行桌面推演(tabletop exercise)，虛構一種名為「monkeypox」的病毒株出現於虛構的Brinia國，續而在18個月內蔓延全球－－似乎正一語成讖。

世衛周六(21日)確認，自本月中以來，英國、法國、西班牙、葡萄牙、德國、意大利、瑞典、美國、加拿大、澳洲等12國已報告猴痘病例；最值得關注的是，這種1958年發現於實驗室內猴子身上的病毒，原本只常見於中非、西非的偏遠地區，但今次廣泛登陸美歐，被世衛形容為「情況正在發生變化」。比利時已啟動對猴痘感染者21天強制隔離措施，菲律賓則宣布在機場對來自有報告確診病例國家的旅行者進行症狀篩查。

(IStock)

由於猴痘屬於臭名昭著的天花病毒的表親，美國生物醫學高級研究與發展局 (BARDA) 上周就向總部位於丹麥的生物技術公司Bavarian Nordic訂購1300萬劑凍乾天花疫苗，刺激該公司股價兩日飆升逾52%。

美確診再激增，長期疾病損就業市場

儘管猴痘引發的腺體腫脹、身體膿皰等症狀通常在2至4周自行消失，但世衛數據顯示，猴痘病毒剛果分枝的病死率高達10.6%，西非分枝則為3.6%。不過，猴痘目前仍被認為危險性遠低於新冠，因其R值(基本繁殖數)小於1(也有研究稱其可通過空氣傳播)。

鑑於此，世衛就預期，接下來料發現更多的猴痘病例，目前行動重點是向可能最容易感染的人提供準確信息，以阻止進一步傳播。

猴痘兵臨城下，已肆虐逾兩年的肺疫又如何？就在周末，美國新冠新增確診七天平均數再次超過10萬例，較兩周前激增逾四成。此外，英國央行公布，當地16-64歲離開勞動力市場且不想工作的人較疫前的2019年底增加逾52萬，其中約32萬涉及罹患長期疾病；美國勞工統計局的數據同顯示，4月份有120萬美國人因病失業。美國政府問責署(GAO)甚至指，或有770萬至2300萬美國人患上「長新冠」，此將降低勞動參與率。

面對新冠、不明兒童肝炎、猴痘等壞消息層出不窮，人們抱怨「又來了？」之餘，更廣泛的的公共衛生、社會和經濟長期挑戰恐怕才剛剛開始。