張智威：阿里巴巴與快手　績前勿掂！瑞聲被剔走　有貨要甩手？煤炭股仲可追？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

美國證交會上周五（20日）公布第九批「預定除牌名單」，惟消息被季檢結果蓋過。目前有逾半中概股在列，對港股影響已有限？科企龍頭業績守尾門的阿里巴巴(09988)將於星期四（26日）放榜，市場預計期內經調整淨利潤倒退。本周一（23日）開局已跑輸TMXJ，日中曾挫近半成，績前可否撈底？再度染藍大熱倒灶的快手(01024)明日（24日）公布季績，績前一度滑近7％；將被剔出藍籌的瑞聲(02018)亦挫近6％。據報蘋果公司(美:AAPL)打算提高在印度和越南的生產量，手機設備股不入流已是不爭事實？有貨亦要快甩手？煤炭股仍可追嗎？

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