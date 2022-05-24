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24/05/2022

夫泣求O型血心臟 救心衰竭妻盼結伴度餘生

#心臟衰竭 #急性心肌炎 #換心 #捐心
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　　【晴報專訊】熱愛行山的65歲女士許佩蘭，上月初因胃痛求醫，後經檢查診斷，證因急性心肌炎引發心臟衰竭，短短1個月，心臟功能僅剩11%。其主診醫生指，許現靠「機器續命」，換心是唯一選擇，現排在輪候冊首位，急需O型血人士捐贈。其初戀情人、相依相伴40年的丈夫盧先生指，愛妻突病倒令他腦內一片空白，此生從未想過可能會失去她，猶謹記太太入手術室裝心室輔助機前說「一定捱得過呢關，要陪我走下去」，成為他目前最大心願。

　　65歲許佩蘭向來身體健康，無「三高」或家族心臟病史，平日熱愛運動，更不時與丈夫結伴行山及到公園散步。惟上月初突感胃氣脹求醫，私家醫生亦以為一般胃病，處方胃藥，惟至上月6日她再有心口痛和氣促，遇上公眾假期只能往私院求醫，照心電圖後始知有異，即日轉送瑪麗醫院急症室，終證因急性心肌炎引發心臟衰竭，3日後需用人工心肺機（ECMO）。

 

許佩蘭患急性心肌炎，現要靠機器維生。（受訪者提供）


　　至上月底因左右心室衰竭，需植入體外左右心室輔助裝置（BiVAD），上周五（20日）體外右心室輔助裝置（RVAD）更因出現血塊，需再入手術室更換；現時其心臟功能僅剩11%，在同血型及體型病人移植名單中排首位。

突然「胃氣脹」 一夜變惡疾

　　盧先生指，太太是他初戀情人兼知己，結婚40年來相依為命，未料太太突無先兆地病倒，「我都不明白，一個好健康的人，一夜之間會變成咁。」他說，婚後太太對他無微不至，平日衣着也由太太打點，「幫我襯衫」，縱然太太任職秘書，平日下班後仍親自下廚，「每晚返屋企都有熱湯熱飯，等我等到夜晚11點，還讓我傾訴每日的煩心事。」

 

患者許佩蘭向來身體健康，病發前經常與丈夫結伴行山。（受訪者提供）


　　至近年2人相繼退休，惟未待規劃晚年生活，太太已遭逢巨變。盧先生憶述以往行山時，「兩個人扶住大家一步步走上去，行好斜、走數小時也不累」，太太出事前一周仍有行山，全無異狀。想起太太正受病魔煎熬，他熱淚盈眶，泣不成聲，「入院後，她每晚與我通電話，還強顏歡笑，嘻嘻聲逗我開心；入手術室駁機前，還說：『一定捱得過呢關，要陪我走下去』。」

盡快換心 可延存活逾10年

　　盧先生指，太太求生意志強，冀善心遺屬能捐出親人心臟，更多次雙手合十鞠躬感謝支持。

 

患者丈夫盧先生在記者會一度泣不成聲，他指現最怕聽到電話響，「好驚有人同我講太太唔得啦……我唔知點行落去。」


　　主診醫生兼葛量洪醫院心臟內科副顧問醫生黃加霖指，許正與時間競賽，雖然心臟非常衰竭，幸肝、腎功能理想，若能趕在出現併發症前換心，存活率高，「過去9成病人換心後能正常生活，一半人能延長10至15年壽命。」對許突患急性心肌炎，他稱，心肌炎可由病毒導致，惟許對新冠等病毒均呈陰性；且已打3針新冠疫苗，最後1針在1月接種，料不相關，「發病未必有原因。」

　　另一主診醫生兼瑪麗醫院心胸外科副顧問醫生李岸政指，除換心外，許「已無其他選擇」，長期用機器維生，加重身體負荷，冀能爭取時間盡快移植心臟。

76人苦等換心 今年僅5人獲捐贈

　　正輪候移植心臟者不止許佩蘭，醫管局指現有76人正等候換心，惟今年至今僅5人受惠，去年全年亦僅8人。黃加霖醫生指，心臟移植一向較被動，「有時1個月有多人捐心，亦可能半年都無。」作為醫生，必須主動作出呼籲，冀為病人爭一綫生機。

　　李岸政醫生補充，病人等候期間若惡化，只能靠機器維持生命，但人工心肺機（ECMO）最多只能用10多天。而體外左右心室輔助裝置（BiVAD）或體外右心室輔助裝置（RVAD）會令病人不能下床走動，且使用約1個月便易有血塊，需再做手術換機，更可能有性命之虞，「儀器始終是外來物，長期使用增發炎、細菌感染風險，加上病人要服薄血藥，亦可能致腦出血。」

 

轉載自: 晴報

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