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24/05/2022

傳楊明燉湯店全綫結業 莊思明︰轉做批發唔係執笠

#楊明 #燉湯店 #結業 #莊思明
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　　【晴報專訊】楊明18年開設首間燉湯店「燉」，以無味精靚湯作招徠，成功吸納一班捧場客，分店愈開愈多。不過，前年初新冠肺炎殺到，持續兩年多的疫情重創餐飲業，前晚傳出燉湯店已全綫結業。正於佛山拍劇的楊明及女友莊思明，昨日先後接受《晴報》訪問；楊明直認第五波疫情令燉湯店門市全綫結業；莊思明亦坦言「香港租金貴得離譜」，透露生意轉型發展。

 

莊思明去年特別訂製「燉」字招牌的生日蛋糕，為男友慶生。（資料圖片）


　　今年初第五波疫情肆虐，政府一度實施嚴厲防疫措施，包括食肆每枱只限兩人、晚市禁堂食等，令飲食業經歷寒冬。楊明投資的燉湯店「燉」，門市由2月28日起已暫停營業，而前晚網上瘋傳一張餐廳搜尋應用程式的截圖，顯示燉湯店的多間分店已結業。至於燉湯店的FB專頁自今年2月21日後已無更新，本報昨日曾致電燉湯店熱綫，亦無法接通；網上又盛傳楊明將飲食生意改名後繼續經營。

第五波疫情成催命符

 

無綫高層樂易玲本月初帶隊北上拍劇，與楊明（左一）及莊思明（右一）完成隔離出關後，即開心影大合照。（資料圖片）


　　楊明正身在佛山拍攝王晶監製的無綫新劇《一舞傾城》，他昨日向本報承認燉湯店門市全綫結業︰「疫情影響好大，尤其係第五波，其實我哋依家轉做綫上同批發，主要批發畀餐廳、飲食平台同超市，我哋外賣熱綫無停，由工場出貨同出產。」他強調生意「未離場」：「只係完租約，睇定啲市道先，慢慢營運。」他澄清店舖沒有易名，只是實體店全綫退下火綫，至於接手及改名的店家跟他完全無關。

 

莊思明昨日在佛山的懷舊港式餐廳打卡，心情未受影響。（IG圖片）

莊思明（左）與楊明曾落區到商場擺檔，售賣即食湯包及食材。（資料圖片）


　　至於跟男友齊齊拍劇的莊思明接受本報訪問，坦言疫情及晚市禁堂食等防疫措施，嚴重打擊燉湯店生意。她指只做外賣難以應付交租，「由第五波開始，我哋已經決定寧願納空租，直到約滿唔再續租。香港租金貴得離譜，我哋唔係執笠，只係轉模式做批發。」她透露，坊間不少食店也是由他們提供食材︰「其實一路有做批發但無公開，只係大家唔知啫，呢方面我哋賺緊錢嘅！我哋綫上生意都有賣XO醬、燉檸檬。」

呻舖租「貴得離譜」

 

楊明昔日開分店時，曾邀林淑敏（右二）及張振朗（右一）等圈中人撐場。（資料圖片）


　　莊思明坦言門市停業十分可惜，「以前街坊路過門市都想買碗湯飲，同埋我哋都會親身落去同街坊傾偈。不過唔緊要，依家都係轉方式，我哋心血仲營運緊，相信好快又會開到周街都係。」

 

轉載自: 晴報

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