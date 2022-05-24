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24/05/2022

190新症逾3個月低 太古城麥當勞添2確診

#肺炎疫情 #太古城麥當勞群組 #第四針 #猴痘 #平機會 #解僱
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　　【晴報專訊】本港昨新增190宗確診，創二月初以來新低。太古城麥當勞群組再多2人確診，連同早前於蘭桂坊酒店檢疫感染Omicron BA.2.12.1的64歲婦，累計已6人確診。

　　另昨多20間學校呈報21宗個案，包括3間九龍區小學，在過去7天每校累計最少有2宗個案，而九龍塘國際幼稚園則有5宗快測陽性，校方指已通報衞生防護中心。

　　本港昨增多190宗陽性個案，為逾3個月以來新低；另運輸署指前日進行2,185次快速核酸檢測，發現18宗跨境司機初陽，已通知衞生署跟進。傳染病處主任張竹君稱，目前污水監測及社區檢測中心發現的個案均呈平穩向下，相信疫情相當平穩，但不排除數字有上落。

76歲婦潛伏期曾訪 4食肆強檢

　　本月13日從美國返港確診的64歲婦人，曾經光顧的太古城中心麥當勞；繼日前發現有一家3口染疫後，再發現多2宗確診，包括1名住在九龍灣麗晶花園6座的76歲老婦，其家人上周三（18日）檢測陽性，老婦則在前一日出現病徵，到周四在大廈強檢發現確診，其CT值逾20，料有傳播力，她潛伏期曾到多區共4間食肆，全須強檢。

　　另一名67歲男患者則住太古城鄱陽閣，潛伏期未有到訪其他食肆，會調查確診個案是有關或只是碰巧。日前中心指染疫3母子坐在取餐位置前的圓枱，張竹君指昨日確診的2人坐近McCafé圓枱，惟具體位置要再調查。她說，涉事麥當勞當日有逾百食客，其中20至30人曾經受感染，約100人要接受檢測，不排除再有新增個案，又指Omicron傳染力高，即使座位相隔遠，或者通風良好，仍有機會傳播。

學校呈報21宗 幼園5宗快測陽性

　　昨有20間學校呈報21宗確診，包括19名學生及2名教職員，有3間九龍區小學過去7日分別呈報2宗以上個案，其中1間有教師及其教過的2名不同班學生確診；另1校有一班出現2宗個案；1校則有2位不相識學生確診，料未必有關。

　　另國際英文幼稚園昨向家長發通告，昨接獲九龍塘校舍4名家長通報幼童快測陽性，亦有1位下午班學生上周四快測陽性；5宗個案最後上學日期分別為本月17日及20日，校方指已通報衞生防護中心，按指引由於5人在確診前2日無回校，故不列為學校爆發。

 

 

下一頁　18至59歲健康人士 劉宇隆︰毋須第4針

轉載自: 晴報

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