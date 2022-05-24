新片《毒舌大狀》鬥智鬥力 黃子華預告唔會爆肚

【晴報專訊】黃子華將在電影《毒舌大狀》中飾演大狀，他昨日出席開鏡儀式，笑言角色「把口都幾衰」，又強調新片劇力萬鈞，但預告不會「爆肚」。而同場的王丹妮和廖子妤（Fish）是繼《梅艷芳》後再度合作，有傳兩人在新片演同性戀人，她們都不置可否，僅透露會為觀眾帶來驚喜。

子華形容看劇本時已感受到劇力萬鈞，所以很快便決定接演。



電影《毒舌大狀》昨日於粉嶺舉行開鏡儀式，黃子華、謝君豪、王丹妮及廖子妤等有份出席。子華表示在戲中有兩個身份︰「我個角色之前係做法官，但因為做法官做得唔係好如意，無乜大案審，所以之後做番大狀。」子華指與每位演員均有對手戲，與王丹妮的交流較多，但笑言因太「憎恨」Fish，所以對手戲相對較少。



廖子妤喜再遇「天堂團隊」



子華表明今次不會「爆肚」，但身旁的導演吳煒倫則直言︰「反而想佢爆肚喎，咁先有火花。」至於電影可有子華最擅長的搞笑元素？子華說︰「乜都有，乜都要鬥，導演之前拍開《激戰》、《寒戰II》嗰啲，今次都有某種『戰』係後面，所以成個劇情推進嘅迫力好大，劇力萬鈞，希望觀眾會睇到有好大嘅情緒起伏。」

Fish（左）與王丹妮期待向子華偷師。



另外，王丹妮與Fish早前暗示在《毒》片中是同性戀關係，但兩人昨日都未有正面回應，只表示角色有驚喜，子華亦代解圍道︰「兼而有之，咩都有啲，你估唔到。」問王丹妮可想擺脫在《梅艷芳》中飾演梅姐的影子？她說︰「一步一步嚟啦，始終係我第二套電影，自己要繼續努力，希望可以有新嘅面貌帶畀觀眾。」王丹妮隨即表示要向子華偷師，問子華會否提供金句？他笑謂︰「見步行步啦，學我之前講嘅『橋到船頭自然直』。」而Fish透露今次的幕後團隊都是曾一起拍攝《梅艷芳》的「天堂crew」，她解釋道︰「拍《梅艷芳》嘅時候台前幕後都合作得好開心，今次可以延續『天堂crew』嘅感覺好開心。」