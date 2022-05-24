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24/05/2022

頻洗手洗到甩皮？營養師：塗抹、食用膠原蛋白皮膚難吸收！養膚飲食靠呢4個元素

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　　疫情下保持雙手衞生很重要，但經常洗手隨時「洗到甩皮」。有公共營養師指，洗手後易乾燥與缺乏維他命A、B、C和E、硒，及Omega-3脂肪酸有關，如想加速雙手恢復，便要補充膠原蛋白。他建議可按照養膚方程式「護膚」，即「膠原蛋白=蛋白質+維他命C +脂肪+水」，促進肌膚重生。另要注意洗手液及潤手乳液有否添加劑及防腐劑，否則或愈用愈傷。

 

公共營養師李德勝

 

　　公共營養師李德勝表示，皮膚易受基因、環境及年齡等因素影響，諸如紫外線、空氣污染等均會造成自由基產生及氧化，令皮膚老化；而雙手是接觸外界最多及頻繁部位，若因乾燥龜裂出現傷口，細菌病毒便很易進入血管引起發炎和皮疹問題。

 

蛋白質+維他命C +脂肪+水

 

　　李指，皮膚有70%由膠原蛋白組成，其生長迅速，平均28至40日會更新一次，只要記著簡單養膚方程式，即「膠原蛋白=蛋白質+維他命C +脂肪+水」，便可促進膠原蛋白生成助肌膚再生。他說，蛋白質不單由肉類攝取，在同一餐吃米飯和黃豆已可組成完整蛋白質。而維他命C加熱後便會消失，故吃蔬菜要少油快炒，或生吃較佳；水果則建議在起床5小時內進食，以配合身體排毒時間。而脂肪除了經肉類攝取，牛油果、香蕉、果仁亦有優質脂肪酸，橄欖油則含單不飽和脂肪酸，「要留意有歐盟註冊DOP標誌，才能保證油份純正。」

 

李德勝指，皮膚本質是保護人體，防水、防菌、防紫外線和外物入侵，故皮膚僅能吸收部分油脂，而不能吸水或吸收蛋白質。

 

　　水份方面，常人每公斤重量應喝30毫升水，李說：「以50公斤重女士計，每日最少要飲1.5公升水，並且應在起床後5小時內，已飲用當日所需的三分一水量。」

 

慎選洗手液 防添加劑防腐劑

 

　　李續指，除維他命C外，維他命A、B、E、硒和Omega-3脂肪酸亦重要。當中維他命A有助抑制過量皮脂產生，減少水份流失等作用；維他命B亦可減皺紋、色素及斑點等問題；維他命E則可保持皮膚彈性及柔軟度，與維他命C合用能提高抗UVB（曬傷）及抗DNA損傷等能力。另外，硒是強效抗氧化礦物質，可延緩皮膚衰老；Omega-3亦可減少皮膚乾燥、抗炎、防菌和排毒等。「若缺乏上述營養素，皮膚或更易生倒刺或破損。」

 

 

　　李提醒，選用洗手液和潤手乳時，要留意成分中有否添加劑或防腐劑：「如E200、E430等，在成分表中愈靠前即含量愈高。」他指潤手乳液成分最好是可食用油，如橄欖油、椰子油等，且不含礦物鹽，否則長期使用會堵塞毛孔，阻礙油脂分泌，令皮膚更乾燥。

 

 

轉載自: 晴報

 

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