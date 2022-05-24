打工仔如何討好上司又不給人擦鞋感覺？增加老闆歡喜你的8項形象心法！

試過有老闆朋友帶同事去開會，需要大家試食給意見。期間，人家都在自負責任的動手夾菜試食及交流意見，老闆自己也動手了，正正坐在身邊的同事既不給老闆夾菜，自己也是一動也不動，老闆反過來「招呼」這同事，更開玩笑說要我來服務你嗎？此刻這位同事才動手夾些食物吃。動作及反應似乎沒任何熱衷力量，這是不給客戶面子也不給老闆面子，難怪惹怒老闆。

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從前常討好老闆的行為會被人稱為「擦鞋」，通常都是同事間最不屑的稱呼及態度。現代人不擦鞋的了，名稱不在，風氣也改過來，不會盲目奉承；反過來是作為老闆的就很頭痛，公司請人難，請好人更難。與一些年輕同事相處又常被他們「剔一剔、動一動」的行為「頂住道氣」，對他們告誡受不了，不告誡卻是老闆自己要忍得又要識化（解）！

人總喜歡被尊重，現代老闆不需要那些「奉承討好話」，但是不等於不愛被好好對待及聽好聽的話，如何拿捏是有分別的！大部分人都喜歡被人尊重及重視，這些道理是大家都懂，人之常情；想在職場有好好的人緣，先從賓主緣、同事緣建立技巧，從中培養自己恰當地拿捏相處竅妙，免得自己常踏坑！

處事及說話過於自我為中心的話，累積久了對雙方關係沒加分，自己的人情網也難結得好！說得白一點，就是不要冒犯了老闆身份的底線，老闆在意的，雖然不會開口直接說明，但不等於完全不在乎的接收。

如果對做事方法即所謂硬技巧有意見，老闆通常很樂意大方地提點及教導你，但當你的待人禮節即所指軟技巧不合適，或著裝不得體，主管或老闆總是不好意思直言相告（也可能是老闆們自己只知道某種行為不對，卻說不出怎麼樣才是恰當）。

如果是作為下屬的，不妨檢視以下八項與老闆相處的職場竅妙，知己知彼好辦事！

1. 尊稱身份銜頭

逢人稱老師總不會錯，例如你知對方姓鍾，那就鍾老師，或英文名Sara就稱為Sara老師，所以，稱呼老闆，可以以姓氏後加個「總」、或「董」、或「主席」，視乎身份背景；如果跟老闆情誼深厚、認識很久，或老闆自己說：「不要客氣，就叫我⋯⋯」，否則下屬應該「尊稱」稱呼老闆，例如胡總、李董⋯⋯。這些稱呼，大部分老闆都不抗拒，樂意授。

2. 發出聲音打招呼

當見到老闆出現在場合，見面時就應該大方過去打招呼，稱呼稱銜致意，應該要發出恰量聲音，別只是用喉嚨發音「hi」、「嗯」；也別只是點個頭或給個眼神就以為打了招呼！遇到這種情形真的不要害羞，也不妨問問自己害羞甚麼？堂堂正正才是正道。

3. 別給老闆服務你

當你與老闆一起，特別在他左右的時候，食飯夾菜、斟水、埋單、讓進、開車門、按電梯、找的士等，都是下屬應做的工作，行動更應該處在老闆之前。特別提醒與老闆一起外出見客、開會及出訪，幫忙提東西（如禮品、文件等）都是應分的，惟屬於老闆個人物品如私人手袋或包包則毋須你操心。

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4. 客隨主便

老闆請大家食飯或慰勞獎賞，都要明白為老闆著想，才會有更多的以後。若老闆請你挑選，千萬別去到盡，選擇中價就恰當了，太低會令老闆覺得你看不起，太高會顯得你的猖狂，既不懂禮也不懂情，以後就不用你操勞了。

5. 勿讓老闆生人勿近

常見公司老闆與同事聚餐時，大家互相推辭與老闆同席，有得揀總是坐別的桌。又或同枱的話，總是離老闆最遠的位置開始坐，總是不敢坐在老闆旁邊。一位老闆朋友常遇這情況，常會開玩笑說我不吃人的，我這麼令你們怕嗎？其實如果你的心理也是這樣，不妨也問自己「怕甚麼」？若然沒有客戶或級數主管同在要考量位置，大可理直氣壯的坐下。

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6. 暫停不休止手機操作

「開會不接不看手機」是職場很重要的禮儀，目的是要表現專心，讓人安心。當老闆在開會時更應該奉行到底！當老闆在說話期間，你這時絕不應該滑手機，這樣不但對老闆不尊重，對其他參與會議的人也很失禮。 除非你事先表達有特別需要。

7. 注意老闆的需要

明知老闆不擅長英文，還一直用英文或簡寫來溝通；又明知老闆眼睛已不那麼靈敏，文件上的字還那麼小，不但造成老闆困擾、阻礙雙方溝通，更會讓老闆覺得你不懂人也不懂事的形象。

8. 去率性化職場著裝

瑜珈服不是穿來上班的，這個道理很多人明知卻又繼績犯。一般上班就要有上班的裝扮，不要太率性想穿甚麼就穿麼。穿著恰如其分、恰當場合的專業上班服飾，是職場基本認知，也有助提升工作形象，也是對個人對工作的尊重。

工作技能知識，不懂可以教，禮節處事要自己負責。以上八項不是職場大道理，也不難明！做到是個人「智慧」，將來才是持久得寵又得機會的人選！