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24/05/2022

參加海外馬拉松新模式！賽後回港檢疫7天是常態？揀定間靚酒店當Staycation？

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　　雖然疫症仍未完全消失，但馬拉松世界卻靜悄悄地陸續恢復，尤其是歐美國家的馬拉松比賽，已經恢復得七七八八。在筆者認識的朋友中，自去年9月柏林馬拉松開始，已經重投海外馬拉松懷抱。尤其是爭取完成世界六大馬拉松跑手，已經馬不停蹄，參加未完成賽事了。

 

　　去年柏林之後，筆者陸續有朋友參加去年10月芝加哥、 11月紐約、今年4月在美國舉行的波士頓馬拉松，參加以上比賽的朋友，人數一場比一場多，他們回港均要檢疫七天，而這七天已經成為他們旅程的一部分。有位朋友已經跑了幾場海外馬拉松，習慣了這項檢疫安排，只是每次決定選擇哪一間酒店而已。

 

圖片來源：unsplash.com

 

　　另一項主要選擇是乘搭哪一間航空公司的客機，猶記得去年11月的那一篇，筆者分享一位朋友參加柏林馬拉松比賽後，因乘搭土耳其航空航班而必須在土耳其機場轉機，當時才被通知這次轉機當入境土耳其計算，而剛巧土耳其當時被香港政府列為高危區，經土耳其進入香港必須檢疫21天，這一項突發情況險些令朋友滯留在土耳其。自此之後，很多朋友都盡量避開一些疫情嚴重、敏感國家，或經常發生熔斷而被香港政府勒令停飛的航空公司航班。

 

　　筆者知道剛剛完成波士頓馬拉松的好朋友中，有幾位因已經跑了波士頓馬拉松而決定要完成世界六大馬拉松，他們有意加快參加餘下六大馬拉松賽事，已經分別報名參加今年柏林、倫敦、芝加哥及紐約馬拉松。筆者和幾位好朋友，兩年前因疫情而把2020年的倫敦及芝加哥馬拉松，連續延後了兩年，今年10月我們也要出發了。

 

　　筆者於之前連續兩期都提及個人的主觀願望，希望香港盡快放寬回港政策，把回港7天酒店檢疫改為家居進行，甚至取消回港檢疫，完全恢復自由出入境。但環顧過去兩周，入境香港的確診人數仍然眾多，所以希望取消回港檢疫好像有些不切實際，回港檢疫相信仍要保留一段日子。

 

　　以現時參加海外馬拉松比賽的模式，回港後檢疫7天已經成為常態，有意出外參加馬拉松的朋友，每程都要預多7天檢疫，把這7天算在旅遊行程之內。就以一位已經報名參加海外馬拉松的朋友為例，他選定了回港後在一個新發展區的五星級酒店，訂了7天房間作檢疫，把這7天五星級酒店作為旅遊一部分，希望住好些、食好些，若到時香港政府取消檢疫令，他還可以自由出入酒店，當作Staycation，在這個新發展區作一次本地7天遊。當然，若到時取消檢疫令，所訂的酒店房間可以退回款項就更完美，始終龍床不及狗竇，住慣了的地方就是最好的。

 

　　疫情後的馬拉松世界，前景模糊，未必能夠完全恢復和疫情前一樣，我們惟有不斷探索，摸住石頭過河，順著這個參加海外馬拉松新模式，一步一步向前行，希望能夠創出個未來。筆者作為本地其中一位馬拉松推廣者，已經決定要體驗海外馬拉松世界新模式，下半年參加海外馬拉松比賽，吸取經驗，以便能夠為有意參加海外馬拉松比賽的參賽者，提供意見，或為未來的馬拉松比賽團作出更適設的安排。

 

　　練好功夫等運到！

 

 

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