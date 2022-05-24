報稅攻略2022｜「綠色炸彈」又來了！如何用盡免稅額？夫妻合併報稅不一定有利？隨時要多付逾萬元？必睇7個報稅FAQ！

稅季又到，最怕收到稅務局寄來的「綠色炸彈」通知要交稅！稅務局將於6月1日陸續發出為數約248萬張的個別人士報稅表，納稅人須於發出日期起計1個月內（即7月2日或以前）填妥及交回報税表！如果以電子方式報税，可享有多一個月的交表寬限期！問題又來了，到底年薪幾多要交稅？免稅額應如何計算？結婚後一定要合併報稅嗎？打工仔辛辛苦苦工作賺錢，部分人還要養家和供樓，自然不想「荷包」再受重創，怎樣可以用盡免稅額減低稅款？退稅額又有多少？填表前先睇以下報稅須知！

【報稅攻略2022】1. 我今年要報稅嗎？

如果你去年的收入超過基本免稅額（年薪13.2萬元，即月薪1.1萬元），基本上就需要報稅。

計算薪俸稅的方法有2種（以較低者為準）：

應課稅入息實額：入息總額—扣除總額—免稅額總額

入息淨額：入息總額—扣除總額

值得留意的是，在疫情影響下，不少打工仔因失業或開工不足的問題而收入大減，全年收入不超過基本免稅額，理論上是毋須交稅；但如果你有收到稅務局發出的報稅表，仍要依時填妥和交回報稅表。

（圖源：pixabay）

【報稅攻略2022】2. 如何用盡免稅額？

除基本免稅額外，大家可因應個人家庭情況申索其他免稅額，包括子女免稅額、供養兄弟姊妹免稅額、供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額、單親免稅額等！需要留意的是，每一名父母／祖父母／外祖父母只可由一名人士申索免稅額，如果你有兄弟姊妹一起供養他們，就要先協商好由誰提出申索。

其他可扣稅項目還有「扣稅三寶」（即「合資格延期年金」、「可扣稅強積金自願性供款」及「自願醫保」）、「個人進修開支」、「居所貸款利息」、「自願醫保計劃」等，都是一般人最經常遺漏填報的項目，結果令自己交多了稅，所以大家填表時候記得要留意啦！

即睇（2021／2022年度）免稅額種類和額度：

－基本免稅額：$132,000

－已婚人士免稅額：$264,000

－子女免稅額 （每名計算）：$120,000

－供養兄弟姊妹免稅額：$37,500

－供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（60歲以上或有領傷殘津貼）：$50,000

－供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額（55歲以上，60歲以下）：$25,000

－單親免稅額：$132,000

－傷殘受養人免稅額：$75,000

－個人進修開支：最高$100,000

—長者住宿照顧開支：最高$100,000

—居所貸款利息：最高$100,000

—向認可退休計劃支付的強制性供款：最高$18,000

—合資格年金保費及可扣稅強積金自願性供款：最高$60,000

—根據自願醫保計劃保單繳付的合資格保費（每名受保人計算）：最高HK$8,000

－認可慈善捐款［（入息—可扣除支出—折舊免稅額）x百分率］：35%

根據最新一份財政預算案，政府將會於2021至2022課稅年度提供100%薪俸稅和個人入息課稅寬減，每宗個案上限為$10,000。想知今年要交幾多薪俸稅？大家可利用稅局的稅款計數機，簡單計算一下自己應繳的稅款。

【報稅攻略2022】3. 申索「免稅額」及「稅項扣除」需要提交證明文件？

不用。申索「免稅額」和「稅項扣除」都不用提供證明文件，但相關文件、收據及紀錄都需要保存6年（由該課稅年度完結起計），以便稅局日後抽查。

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