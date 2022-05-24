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24/05/2022

回歸25周年｜康文署7.1免費開放康樂設施！推連串活動：必去科學館「尋龍記」、油街實現裸眼3D展覽、維港打卡裝置

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　　隨著疫情放緩，相信大家都急不及待要出外玩玩！為慶祝回歸25周年，康文署將於5月底起推出一連串慶祝活動，當中包括文化展覽、藝術表演、賞花活動等，於7月1日更讓市民免費使用轄下大部分收費康樂設施！想知有咩精彩節目？即睇！

 

5月起推大型展覽！必去科學館「尋龍記」！

 

　　不少人假日都喜歡到博物館逛逛，適合一家大小同時又可以長知識！康文署轄下博物館由5月起將有多個大型展覽陸續登場，包括「油街實現」新藝術空間的「賞森‧悅木」以及「新域混影」，藝術作品以裸眼3D技術呈現，新鮮感十足。香港科學館則有「八大‧尋龍記」展覽，將展出珍貴恐龍化石標本，家長更可攜同子女參加「與龍同眠留宿活動」，在科學館留宿一晚，啱晒帶埋小朋友去見識一番！

 

位於油街實現的「新域混影」藝術裝置。

（圖片來源：康文署）

香港科學館的「八大‧尋龍記」展覽，將展出珍貴恐龍化石標本。

（圖片來源：康文署）

 

　　藝術愛好者必到香港藝術館舉辦的「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」，展覽將展示意大利巴洛克時期充滿視覺震撼的經典畫作；同場的「想識‧賞析中國山水畫」透過現代科技，讓觀眾走進古代山水畫世界，亦是不能錯失之選。除此之外，康文署亦會聯同K11、嘉里集團及信和集團推出「藝術＠維港」活動！屆時維港兩岸將會設置多組戶外藝術裝置作品以及大屏幕數碼影像，添馬公園亦會舉辦以科學為主題的藝術裝置展覽，啱晒打卡！

 

香港藝術館的「想識‧賞析中國山水畫」將透過科技帶大家走進山水畫世界！

（圖片來源：康文署）

添馬公園將舉辦多組以科學為題的藝術裝置展覽，打卡一流！

（圖片來源：康文署）

 

　　有大型展覽，當然也少不了藝術表演節目！康文署將會於6月起舉辦不同類別的表演節目，如香港芭蕾舞團改編自經典童話的《仙履奇緣》、香港小交響樂團的《影幻形光》、《爵樂引力》音樂會等等，定能讓大家大開眼界！

 

香港芭蕾舞團《仙履奇緣》

（圖片來源：康文署）

 

油街實現「賞森‧悅木」

日期：2022年5月24日 – 2025年2月28日

 

油街實現「新域混影」

日期：2022年5月24日 – 2023年3月31日

 

香港科學館「八大‧尋龍記」

日期：2022年7月8日 – 11月16日

 

香港藝術館「走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」

日期：2022年7月15日 – 11月2日

 

香港藝術館「想識‧賞析中國山水畫」

日期：2022年4月21日 – 9月14日

 

維港海濱、添馬公園「藝術＠維港」

日期：2022年6月23日 – 12月

 

《爵樂引力》音樂會

日期：2022年6月24日

 

香港芭蕾舞團《仙履奇緣》

日期：2022年7月8日 - 7月10日

 

香港小交響樂團《影幻形光》

日期：2022年9月16日

 

更多詳情：按此

 

下頁其他康體活動！

 

 

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