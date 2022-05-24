疫情帶來衝擊！城市建設問題也是發展機會！下階段的智慧城市發展方向應是怎樣？

2020年，一場突如其來的疫情給我們的社會治理、經濟發展帶來了巨大的衝擊，我們的城市建設在過去更多是以「履職盡責」為導向，分領域垂直化的管控管理。本質上說，這是一種追求靜態輸出的管理理念。在當下這種貿易緊張和疫情爆發，社會經濟各方面都呈現出諸多不穩定因素的形勢下，這種靜態輸出的理念已經暴露出其短板和弱項。

疫情之下的人們對生活及品質也有了更深層次的思考。如何讓城市管理更加敏捷、更加經濟？如何讓民生的用戶體驗更好？如何與經濟的發展能夠相輔相成，成為了人們新時期廣泛關注的主題。

當前城市建設中存在的種種不足是問題，也發展智慧城市的機遇。比如當前國家正在推進的「新基建」，就為各地智慧城市建設進一步促進人工智能等技術在智慧城市中應用；比如技術新機遇，目前，隨著人工智能、5G、大數據、物聯網、雲計算技術的飛速發展，立足當前，面向未來，智慧城市的發展面臨著新的機遇。經過近10年的發展，人工智能已逐步實現了標準化、自動化，加速進入工業大生產階段，成為驅動第四次工業革命的核心力量，為社會帶來普惠的智能應用；產業新機遇，隨著政府不斷深化改革，發展政府、社會、市民多元共治共管、共建共享的城市治理新格局成為進一步提升城市管理和服務水平的重要方向。其中，應用牽引、場景驅動的智慧城市受到了廣泛關注，這為智慧城市的建設和發展提供了新的產業機遇。

疫情下，不少大學畢業生搵工都遇到挑戰。很多大學生尋尋覓覓多月仍一無所獲，其實可以採取不同方法，包括積極參加校方舉辦的就業工作坊及講座，又接受一對一的就業指導，以有技巧整理履歷表（CV）和求職信，提升面試機會及表現，

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大數據、人工智能、5G等現代信息科技的深度應用正推動智慧城市的建設，並將全方位全生命週期的生命健康管理充分融入到智慧城市的相關建設環節中。如智能可穿戴設備與城市環境監測系統、智慧家居、遙距醫療服務平台相銜接，形成個人健康指症與城市健康環境監測、遠程診斷服務的充分結合，構建精准的健康評估系統。智慧城市將由數字化基礎設施完善、個體化數字應用向萬物互聯設施體系及智慧應用體系演進，每個城市的可持續競爭力也將與該進程的質量和速度息息相關，而醫藥健康產業將是這一進程中不可或缺的構成。

與智慧城市緊密結合，全面推進醫藥健康產業數碼化，為城市公共衛生應急體系提供有力保障，將智慧產業與智慧城市貫通融合是下一階段智慧城市下建設和發展的重要方向。