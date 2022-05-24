總統保鏢欠自律導致醜聞不絕

上周五（20日）拜登展開他就任總統後的首次亞洲之行，第一站是剛剛選出新總統的韓國。拜登乘坐的「空軍一號」專機還沒在韓國降落，已到當地的兩名美方安保人員卻因涉嫌「酒後鬧事」而乘搭另一架飛機返回美國。有媒體稱，這起醜聞「蓋過了總統的風頭」。

（美國聯邦特勤局twitter圖片）



美國聯邦特勤局（US Secret Service）專責總統的安全保衛工作，特勤局的特工就是經常在電視上見到的總統保鏢。他們在總統出訪前兩周就要去外國打前站，實地考察機場、道路、酒店等總統可能到訪的場所，落實具體的安保措施，這次拜登訪韓也不例外。上周三（18日）晚上，在首爾的一些特勤局人員下班後去酒吧消遣，並於次日凌晨返回位於龍山區的凱悅酒店（拜登即將下榻的酒店）。據媒體報道，其中一位醉醺醺的特工與出租車司機發生爭執，隨後出現肢體衝突，司機立即報警，稱被人襲擊。韓國警員到場後對涉事特工及另一名美國人（有報道說是一名狙擊手）進行了盤問，但沒有逮捕他們。警方隨後寫出了一份詳細描述此次「爭執」的報告，並表示將根據韓國法律進行徹底調查。而聯邦特勤局傳訊主任古格利耶米（Anthony Guglielmi）則在一份聲明中表示，這起「放工後發生的事件」可能涉及違反政策的行為，相關的兩位僱員已被召回華盛頓並開始行政休假（停職待查），此事不會影響總統的行程。



的確，拜登的韓國之行未受此事影響，但特勤局的名聲卻再次受損，而且涉事的特工可能會被懲處甚至解僱，因為十年前有過另一起醜聞，涉事的多位特勤局僱員於案發後被立即召回國內，並在調查完成時被解僱或處罰。



多人嫖娼損害機構形象



那次事件發生在哥倫比亞，涉及特勤局多人嫖娼。2012年4月，美洲國家領導人峰會在加勒比海度假地哥倫比亞城市卡塔赫納舉行，為奧巴馬總統打前站的特勤局人員提前到達當地。4月12日放工後，他們三五成群去飲酒消遣，其中一些人還帶妓女回酒店過夜。賣淫嫖娼在當地屬於合法，所以酒店保安人員也見慣不怪，未阻止妓女去酒店房間。比較罕見的是，一位特工完事之後想「賴帳」，只給了妓女30美元出租車錢，而妓女堅稱前晚說定的交易價是800美元。她感覺受到侮辱，於是大吵大鬧，在酒店內值班的一名當地警察也聞聲過來查看。其他特工為免事情進一步鬧大，多人湊錢給那位妓女，最終她拿著250美元離開了酒店，而酒店的保安總監隨後致電美國駐哥倫比亞大使館，報告了上述事件。



此時，奧巴馬還未抵達卡塔赫納，但有關美國人嫖妓不付錢的醜聞已經傳開。特勤局啟動應急預案，迅速召回12名涉事僱員並予以停職，同時增派另一批特工前往當地。據媒體報道，共有175名特勤局人員參與這次峰會的安保工作，其中135人住在出事的這家酒店，此外還有一些來自美國軍方的輔助人員，而美軍安保人員中也有12人因涉嫌「不當行為」而被五角大樓深入調查。



這起事件的嚴重性在於嫖娼的特工可能會被哥倫比亞販毒集團綁架，總統在當地的行踪也可能被洩露，進而對總統的安全構成嚴重威脅。國土安全部等多個部門和國會的多個委員會對這起醜聞展開調查，先後約談了多位涉事的妓女，還對特工使用測謊器，最後特勤局有9人因行為失當離職，其中6人是被解僱；還有一位高層管理人員提前退休。



缺乏自律難禁酗酒惡習



作為職業安保人員，特勤局的特工往往是百裏挑一的業內精英。這些不苟言笑、黑超遮眼的總統保鏢，不僅身高馬大、出手神速，而且都經過嚴格的背景調查，品格上應該是絕對可靠。我在美國做記者時見到的特工，總是盯著我們，很不友善，只有一次經歷還不錯。



那是1999年11月底，我去西雅圖採訪世界貿易組織（WTO）的部長級會議。大會開始前一天，反全球化人士在我入住的威斯汀大酒店外抗議示威，還放火燒了街邊投幣自取的報紙箱。這家酒店被包圍，主要是因為美國和日本代表團的官員都下榻這家酒店。下午6點多鐘，酒店公共廣播系統通知客人，出於安全考慮，酒店暫時禁止出入。我只好先去餐廳吃飯，晚上再出去採訪。落座之後見到旁邊的桌子有一位男士已經吃完飯，正在喝咖啡。我主動打個招呼，自報家門，並且憑直覺問他，您是不是給克林頓總統打前站的特工？他微笑著點頭承認，接著說，總統還沒到，他到了我就要忙起來了。



整體而言，特勤局的特工應該是素質較高的，但飲酒過量、因酒惹事卻是個長期存在、屢禁不止的不良習慣。前幾年曾有另一個醉酒事件，2015年3月4日晚，一位官階較高的特勤局特工在參加一個派對之後駕車回白宮，撞上了白宮外面的路障。據報他當時已有醉意，於是特勤局的名聲再次受損。生活習慣不易改，但如果有基本的自律，這樣的麻煩還是可以避免的吧？