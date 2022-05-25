男童挨跌公仔賠3萬惹議 店方致歉退款 事主：兒子受驚留陰影

【晴報專訊】朗豪坊玩具店KKplus的1.8米高「天線得得B」公仔被男童「挨跌」賠償數萬元事件，引起全城熱議，一場公關災難更極速發酵，致該店回應態度180度轉變。

涉事的1.8米高公仔倒下後損毀情況，昨於網上廣傳。(網上圖片)



玩具店昨晨發聲明稱賠償由事主主動提出，大批網民到其社交媒體「派嬲」，最終刪帖，至昨傍晚終向事主致歉並全數退款，分店經理更承認未做好保護措施，惟其母企股價昨卻一度急升86%。男童父指兒子因受驚有心理陰影，昨未有上學。



前晚社交平台「洗版」式傳出，在朗豪坊KKplus標價5.28萬元的「天線得得B」公仔「Laa-Laa」，被一名男童「粉碎」的圖片，父母被要求即場賠償逾3萬元。其後有人翻出閉路電視片段，指公仔是被男童「挨跌」；亦有人轉載疑是其母的帖文，指「員工第一句就話我個仔踢個公仔」，質疑被「屈」，疑似詐騙。



最初聲明爆公關災難 母企股價反升



到昨凌晨KKplus一度在其fb發聲明，指為免有人散播謠言，要澄清該擺設為首版印刷的原型品，官方預售價為5.28萬元，並無向事主收取多於該貨品的售價，更表明處理方法是由事主主動提出，在雙方同意下解決。惟聲明卻引發公關災難，大批網民到其fb「派嬲」及留言，質疑為何公仔「輕飄飄」卻不設圍欄，甚至傳短訊「請教」如何設局；亦有其他品牌乘機「抽水」，宣傳自己產品「穩如泰山」，而二次創作圖更排山倒海。KKplus終急刪聲明。



男童父親鄭先生昨親解畫，指當日他走出店外聽電話後便出事，店員隨即跟其太太說：「之前已見你個仔踢咗佢一腳」，他澄清並非指兒子踢跌公仔，「心諗衰仔你第一腳踢佢唔冧，你依家第二腳係咪要踢冧佢」，他當刻見兒子「僵晒，企喺度耷低個頭望住個公仔」，為盡快了事離開，遂要求店員開單，並作出賠償。



他指，回程途中兒子不發一言，回家後並無責罵他，「他問咗我3次，點解個公仔咁恐怖」，故昨請假無上學。後他翻看閉路電視片段，「個心就開始『噏』」，覺得錯怪兒子，認為雙方都有責任，自己無看管好兒子，惟店家亦有責任設圍欄保護。



本報昨曾到訪KKplus，店員稱2月時曾設圍欄，但後來為何「解封」則未有回應。該店經理呂先生指，已收起所有逾1米高及放於低處無保護裝置的展品，並會檢討展品保護措施，「無做好保護係我哋問題」。

玩具店經理呂先生承認，店方有責任做好保護措施。



KKplus母企凱知樂國際到下午回應傳媒指，對事主一家帶來不便致萬二分歉意，已全額退款，並即時作出改善，避免同類事件發生。凱知樂國際昨晨股價曾一度急升86%，到收市報0.18元，升幅達17.65%。男童父親後指，接獲該公司代表來電道歉，並表明會檢討，他將帶兒子往看心理醫生，短期內不再到訪朗豪坊，望事件告一段落。

店舖昨收起逾1米高的展品



消委會：商戶不應即時歸咎消費者



消委會指，若出現財物損毀爭議，消費者需先保持冷靜，商戶不應即時將責任歸咎消費者，雙方應了解事發因由，蒐集實證如閉路電視片段、目擊者陳述等，作審慎及合理評估，尋求和解方案，如有需要可向物業經理或警方求助；若未能達成協議，可向消委會求助，調停或調解爭議。



大律師：精神受損可反索償



保險業聯會前主席、恆昌保險董事潘榮輝指，一般商舖會購買貨物保險或財產全保，如有破壞或損害可獲賠，但保險條款無特別要求店主應如何放置，或要對貨品採取保護措施；但如貨品傷及他人，店舖無保護措施，則要負責；一般家庭購買的家居保險為第三者責任保險，如因疏忽或意外令物品損壞，只要非蓄意亦可獲賠。



執業大律師陸偉雄說，事件中家長可向店舖以精神受損為由反索償，但須提供醫生證明，「但一般經驗，賠償額並不高」。



公共事務顧問羅永聰指，企業公關應果斷把握時機，在事件擴大前「撲火」，「如考慮要退款，應退了再一次過回應；如不考慮退款，便要預想有何結果，及應如何解決」，認為現難判斷對品牌形象的破壞程度，「起碼蟹貨已走曬」。