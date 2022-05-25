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25/05/2022

MIRROR無緣爭香港金曲進步獎 陳卓賢：可能太睇得起我哋

#香港金曲頒獎典禮 #MIRROR #陳卓賢
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　　【晴報專訊】港台及無綫將於7月24日舉行《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，「最佳進步獎」候選名單亦率先出爐，但人氣爆燈的ViuTV男團MIRROR竟然未能入圍。鏡仔陳卓賢（Ian）昨日出席信用卡活動，對於無份爭獎表現豁達，又笑說：「可能（主辦單位）覺得我哋之前已經進步多咗，所以進步空間少咗！」

 

Ian下月29歲生日，特別感謝Hellosss辦義工活動為他慶生。


　　陳卓賢昨日西裝骨骨現身信用卡活動，提到正密鑼緊鼓準備7月25日開鑼的十場MIRROR紅館騷，Ian說：「我準備緊自己部分，已經揀好歌，不過今次唔會太祼露，會以音樂為主。」談及《香港金曲頒獎典禮》公布「年度最佳進步獎」入圍名單，但MIRROR、林家謙等當紅歌手無入圍；同時大會只設立樂隊獎，卻未有組合獎，意味MIRROR沒有機會角逐。Ian坦言未有留意：「係咪太睇得起我哋，覺得之前進步多咗，所以依家進步空間少咗。就算有無進步獎，我哋都不停迫自己進步，獎項唔會影響我哋用心做嘢。」

 

MIRROR將於七月開騷，開鑼日正好在香港金曲頒獎禮翌日。（資料圖片）

Ian日前惡搞電影《回魂夜》中的星爺造型，冧爆Hellosss。（IG圖片）


　　提到Ian剛推出新歌《Got U》，但似乎未獲公司重點宣傳，幸有「Hellosss（Ian粉絲）」落力應援。Ian特別感謝歌迷，更大方稱︰「有歌出已經好感恩，因為出歌要好多資源。（公司將資源落在姜濤、盧瀚霆及呂爵安身上？）唔會，我明嘅，每個粉絲都着緊自己偶像，MIRROR係一個團隊，公司有唔同分配，我唔覺得偏心。」

Alton讚甩拖Frankie成熟

 

王智德（左）與何啟華合作拍攝ViuTV新劇《大誠實家》。


　　對於隊友陳瑞輝（Frankie）與拍拖13年的女友分手，Ian說︰「拍拖係兩個人嘅事，我又唔識講嘢，唔使安慰，同埋佢哋覺得我耳仔好過嘴，我係一個『樹窿』。（驚MIRROR分手魔咒？）唔會，巧合啫。」他強調與女友盧慧敏感情穩定︰「我哋還好，自己唔擔心。（好甜蜜？）還可以。」另外，另一成員王智德（Alton）及何啟華昨日出席新劇拜神儀式，Alton讚Frankie在隊中最年長，夠成熟處理感情事。至於有傳鏡仔將為個唱到美國排練，Alton表示要問公司，相信今次不用騷肌。另外，姜濤昨日出發往美國，他在機艙內開直播，吸引逾1.5萬人收看。

 

轉載自: 晴報

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