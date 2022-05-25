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25/05/2022

8大學反性騷擾達標率跌 自資校則有進步

#反性騷擾 #大學
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　　【晴報專訊】多間大專院校都已訂立反性騷擾政策，有機構研究指，8間資助大學反性騷擾政策達標率，較早年有輕微下跌，其中有4間未能涵蓋校園外發生的行為；而自資院校表現則有進步。機構建議院校擴大政策適用範圍，鼓勵受害人舉報，且要註明行為可導致被解約或開除學藉，以加強阻嚇力。

 

楊愛媚（左二）指8大的反歧視政策只重視處理投訴，應加強預防。


　　新婦女協進會（婦進）去年第4次進行同類調查，期間自行搜尋或向校方索取其反性騷擾政策，獲8大及25間自資院校回應，再按43項標準評估其政策達標程度，8大達標率為78.2%，較2017/18年度調查少1個百分點；自資院校則由上次調查的49.2%，增至54%的合格水平。

　　婦進指，部分評估標準提高導致8大達標率下降，例如未有統計及公布性騷擾數字、或未能提供支援以方便受害人。自資院校雖有改善，但表現最差者僅18%項目達標；整體只有約3成學校列明性騷擾可致解約或開除學藉，即使是8大亦僅有3間列明最嚴重處分為解僱。

改善投訴機制 考慮受害人感受

　　研究負責人楊愛媚總結指，8大的反歧視政策相對清晰，但只重視處理投訴，認為應加強宣傳投訴機制及定期培訓，防止性騷擾發生。婦進則建議，各院校都應擴大政策適用範圍，涵蓋校外發生的行為，以及一切與學校有往來人士，並要表明行為的最嚴重後果；另應改善投訴機制，多考慮受害人感受及需要，使他們對機制有信心，一旦不幸遇性騷擾亦會主動投訴。

 

轉載自: 晴報

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