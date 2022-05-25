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25/05/2022

中美貿易關稅戰

#貿易戰 #關稅
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　　昨日(24日)33板塊升跌情況:
　
　　迄12:30，上升板塊:14；下跌板塊:19。
　
　　至4:30收，上升板塊:9；下跌板塊:24。
　
　　前市恒指收:20470.06。
　
　　昨市恒指收:20112.10，跌357.96。
　
　　前市期指收:20419。
　
　　昨市期指收:20114，跌305。
　
　　前市低水:51；昨市高水:2。
　
　　前市大市成交:1051.3億元。
　
　　昨市大市成交:1136.39億元，增85.09億元。
　
　　前市期指成交:94619張。
　
　　昨市期指成交:110450張，增15831張。
　
　　中美這兩年來在經濟上打了兩場戰:一是貿易戰，一是關稅戰。
　
　　此兩戰一開，世界經濟傳媒就各自開出了預測，基本上，他們都看中國必輸，兩年下來怎了？
　
　　先要將此中美經濟戰分開成兩戰來看。
　
　　在貿易戰方面，美國是殺敵一千自損八百，因為美國禁止對中國輸出某些產品，如芯片、半導體、高尖端科技產品等。中國沒有了這些美產品，在部分行業上是真苦了，如華為、中芯國際(00981)、中通等。　

 

(iStock)

　
　　不過這些中國公司苦，之前向這些中國公司輸出產品的美國公司也苦，因為他們無生意做，世界其他市場不太用得上他們的產品。
　
　　但在關稅戰方面，美國就輸得一敗塗地，因為中國廠家是以離岸價(FOB)或出廠價賣貨，運費、關稅、保險都是由美國入口商付，因此美政府加徵的關稅都是由這些美國入口商即消費者付，這便加重了美通脹壓力。
　
　　目前美通脹高企，怎辦？只好找藉口減關稅，外貿部長戴琪反對必無力，因為民主黨在11月的中期選舉要選票。
　
　　但另方面為免被反華者詬病，或許可以學制裁俄羅斯一樣，不准奏柴可夫斯基的《1812Overture》時，就不准奏《梁祝》好了。

 

 

 

 

 

　
(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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