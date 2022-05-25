喬幫主君臨東京，連場經濟布局，安全對話，群雄赴會好不熱鬧。可惜美中不足，沒有了老友計莫里森(Scott Morrison)作陪。往日把酒當歌，擊掌為盟，共謀大事的豪情壯志頓成追憶，代之而來的是澳洲新任總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）。所謂花無百日紅，人事難長久，一場飯局如此這般頓成變局。





澳洲新總理阿爾巴內塞火速赴東京出席四方安全對話峰會（阿爾巴內塞推特網頁）





這場特選韓、日的亞洲精品之旅，拜登居然要招呼兩位全新的國家領導人。在南韓，可憐他錯把尹錫悅（Yoon Suk-yeol）總統諗成了文在寅（Moon Jae-in）。到東京，單是名字的長度和音節，阿爾巴內塞就已經比莫里森「複雜多變」得太多。所以把事情講得簡單點－龍蝦先生取代了核潛艇先生，自己到東京來了。



潛艇誠可貴 龍蝦價更高



民調不是說雙方只差兩、三個百分點，怎的核潛艇居然就讓龍蝦打慘啦？因為龍蝦朋友多啊－例如葡萄酒、木材、糖、銅、大麥、煤炭，哪一路不是滿滿的「苦大仇深」，足以發動一場「七雄蕩寇」之選戰？



與此相比，核潛艇縱使暗藏多少神機秒算，卻是草民看不到也摸不著的。當然，這種事情草民也不是沒見過，北韓不也常射嗎？可人家只是為了換口糧，你是拿來放煙花？核潛艇不能當飯吃，阿爾巴內塞恐怕都要以此為鑑。







拜登錯把尹錫悅擋在四方對話門外（白宮新聞圖片）





但因此認定草民內心不喜歡核潛艇那又錯了，草民的思緒哪有那麼單純？莫里森與阿爾巴內塞選前民調支持率接近，說明不少草民的內心還是憧憬十全武功的，只不過在現實的世界要二選一的話，大部分人在投票時理性回歸，最終還是揀了龍蝦。



所以北京暫時也只是冷冷的聽其言觀其行，搞不好阿爾巴內塞坐穩椅子，一開口龍蝦與核潛艇全部都要。一如特朗普換走奧巴馬，拜登又換走特朗普，要的東西只會「竹子開花節節高」，哪有自願幫你省心的？



才吞俄油氣 又食美日餐



所以阿爾巴內塞也照舊「急急腳」赴東京，參加「四方安全對話」峰會。作為領袖圈新丁，他算是相對幸運，因為赴會前可以參照「學長」尹錫悅如何交學費。尹學長當選才數小時就和喬幫主通上電話，而且幫主還破格先到首爾，再訪東京。



照常理，尹學長應該青雲直上，「飲得杯落」？不料幫主居然連他的名字都還沒有記住，白宮更是一盆冷水澆下來，四方對話原來是並沒有他份兒的。



輪到阿爾巴內塞漏夜趕科場，一待四方領袖坐定，他耳邊響起幫主的聲音：「你剛上任就飛到這，如果你現在睡著了，那也沒事。」言外之意，現在可以當你不存在，但將來睡醒了，終歸是要記住你出自五眼名門。







四方對話領袖如走馬燈，左一和右一分別為已下台的日本前首相菅義偉和澳洲前首相莫里森，左二為印度總理莫迪（莫里森推特網頁）



幫主諄諄善誘之時，東方莫迪老仙氣定神閒安坐會堂之上。真箇是你當總理、他當總理，你看人家？才吞俄油氣，又食美日餐！新總統、新總理們，何不向此得道高人好好學習一番？