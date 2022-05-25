15分鐘DIY港式街頭小食！辣得過癮「咖喱魚蛋豬皮魷魚」！

每次打邊爐，家人都會指定買水魷，最近家中雪櫃就有餘下的水魷及豬皮未清，我不想存放多時，於是決定做一道港式街頭小食「咖喱魚蛋豬皮魷魚」！今次我用了一個較為辛辣的咖喱醬，再加入黃薑粉，家人試味後紛紛叫辣！如果大家不擅長吃辣就可以不用加入黃薑粉，煮食過程中記得要試味！

咖喱魚蛋豬皮魷魚

烹煮時間︰15分鐘

分量︰3 - 4人

材料︰

魚蛋 150 克

豬皮 200 克

水魷 200 克

咖喱醬調味料︰

蒜蓉 2茶匙

乾葱蓉 1湯匙

咖喱醬 1湯匙沙茶醬 1湯匙

柱候醬 1茶匙

黃薑粉 1／2 茶匙

熱水 150—200 毫升

蠔油 1湯匙

砂糖 1／2 茶匙

鹽 1／4 茶匙

雞粉 1／2 茶匙

生抽 1湯匙

紹興酒 1湯匙

生粉水︰生粉 1 茶匙 + 清水 1湯匙 （拌勻）

做法︰

1. 魷魚、豬皮及魚蛋汆水，沖洗、瀝乾。

2. 豬皮及魷魚鬚切件。

3. 燒熱鑊落2湯匙油，加入蒜蓉及乾葱蓉爆香，然後加入咖喱醬、沙茶醬、柱候醬及黃薑粉爆香。

4. 先下熱水炒勻，然後下魚蛋、魷魚、豬皮及餘下調味料大火煮滾，改中慢火燜煮5—8分鐘，試味。

5. 最後加入適量生粉水將汁液煮至濃稠，即成。

小貼士︰

每個品牌的咖喱醬辣味不同，如喜歡辣可以另加入辣椒粒或增加咖喱醬分量。