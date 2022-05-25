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25/05/2022

公司裁員，如何逃過被選中？要知己知彼！火、土、風、水象星座上司，最唔鍾意邊類下屬？

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    占星師 Jupiter

    全職占星師、塔羅占卜師，為AOA國際占星研究院創辦人，以及英國古典占星學院STA認證導師，現主力從事占星教育及諮詢工作，所創辦的占星學院已獲國際認證，也希望讓人知道占星並非只是茶餘飯後的星座娛樂，而是可以讓人深入了解自己及人生道路的專業學問，學習命運的法則而有所掌握。

    www.magiclife.com.hk

    命運占星台

    本欄隔週二更新

　　「我想知道現在這位上司對我的看法，公司快要重組，如果他對我評價不好，我可能就會被調走。」

 

　　這是來問塔羅的客人，跟上司相處得麻麻地，擔心影響自己的前途。

 

　　抽出來的牌，上司是聖杯女王，一個比較講「感覺」的上司，喜歡你就喜歡，不喜歡亦不需要理由。

 

　　這位客人自己，則是寶劍國王，理智、做事有條理，但就是不懂得看人眉頭眼額，不懂「討好」感性的上司。

 

　　原來這位上司因為對個案「感覺」不佳，還到處說他的壞話。

 

　　最後個案知道大家合不來，有機會出現時，就另謀高就了。

 

　　其實最多人問的事業題目之一，就是「跟上司的相處」、「上司如何看自己」，無論是返新工要了解下老闆的喜好，還是要對現任上司多些了解，以免中地雷，都需要知己知彼。

 

　　近日香港的失業率較過往為高，有些企業也無可奈何要裁員。老闆要炒人，當然是先裁掉那些「看不順眼」的。

 

　　這次就看看四種星座類型的上司，最不喜歡哪類型的下屬，要裁員的話最先會裁哪些。就算不刻意去討好，也不要踩中地雷：

 

《合約男女》劇照

 

火象上司（白羊／獅子／人馬）

 

　　這類上司特別欣賞一些有魄力、做事起勁、有自信的下屬，如果他見到你非常積極的工作，像在會議中主動提出意見，對於工作有一份熱誠、願意主動去嘗試，都會大大加分。相反，如果你表現得被動，踢一踢才郁一郁，做事懶懶閒，他就會覺得你沒有貢獻，要裁員就會想起你。所以在這類上司面前，「扮工」也要扮到好熱血，才是生存之道。

 

土象上司（金牛／處女／山羊）

 

　　土象上司是務實型，他自己做事踏實，對於下屬，最重要就是有實際的成績，欣賞勤力的人，就算你不是太醒目，但如果表現出你的勤奮上進，埋頭苦幹，交出實在的成績，他都會欣賞。他最討厭的，就是吹噓型，說到天花龍鳳，只是引人注意，卻沒有真正做事、交不出成績來的人。簡單來說，他就是論功行賞，你想保住份工，就請做出成績來。

 

風象上司（雙子／天秤／水瓶）

 

　　這種上司喜歡一些擅於溝通、有想法、有主見的人，例如開會時勇於發言，做簡報時說話流暢吸引，又或提交的報告有條理。而且最重要就是夠醒目，一講就明，懂得舉一反三。而他最討厭的，就是沒有想法和意見的人，問甚麼都說不知道。對於這種上司，其實不要怕表達意見，甚至他不同意你的意見也沒所謂，最重要是讓他知道你有「用腦」。

 

水象上司（巨蟹／天蠍／雙魚）

 

　　水象上司是比較感性和主觀，他對下屬的喜惡，其實沒甚麼準則，他覺得你「合眼緣」就是了。不過對於這種上司，也有「打動他的心」的方法，就是多些噓寒問暖，有時在茶水間閒話家常，表現出你對他，以至其他同事的關心，以及對公司的忠誠。其實這種上司很講「人情味」，跟他「建立到感情」，就會「照顧你」、「睇住你」。相反，就算你默默工作，但跟他沒甚麼交流，他也會忽略你的。

 

 

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