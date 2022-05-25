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25/05/2022

尋幽探秘找素！逾40年歷史印度素食老字號，KO佔據枱面的特大薄煎餅Dosa！同場加映：印度街頭小波波炸米餅

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Photo: 由作者提供

　　現在很流行素食，也很流行支持本土文化，同時亦很流行回味老字號，所以呢，前往Woodlands活蘭印度素食，就可以一次過達成三個願望。

 

　　記得第一次光顧Woodlands，是上世紀90年代初，我當時在某報章擔任飲食記者，自己好奇心加上專業搵料癮，到當時由老店主經營的Woodlands做採訪，使我人生首次認識到印度原來不單止咖喱和燒雞，原來都有很五花八門的素食，而香港也有一間開了十多年的印度素食店。

 

　　然後我有幸到過印度多個地方，有機會品嘗當地的素食店，對印度的素食文化留下很深刻印象，並一直在想：「回港之後一定要再去Woodlands一趟。」想不到的，是較早前第二趟前往Woodlands，竟然跟第一次已相隔了逾四分之一個世紀 —— 不能出門、留港消費的日子，真的令我有機會重溫不少闊別已久的老店。

 

　　現在的Woodlands老闆Alex，是2018年接手整個生意，據說他於上世紀90年代中期來港，本身是印度素食者，理所當然成為Woodlands的常客，直至前老闆年老想退場，Alex不捨得餐廳結業自己無飯開，就索性頂手做老闆，保留原有的廚師們，菜式亦數十年如一日，就算我廿五年後再來，打開餐牌看到菜式，還是有一種時光倒流之感。

 

Woodlands於1981年開業至今，已有41年歷史。

餐牌有介紹素食的好處，除了有助修身、減膽固醇、增加新陳代謝，還可紓緩抑鬱心情、令皮膚更靚靚。

飲品的色澤如Bollywood電影的繽紛，黃色的是芒果乳酪，粉紅色的是玫瑰乳酪。

 

　　以前吃印度素食，首先會點Samosa咖喱角，現在則懂得點Pani Puri炸米餅配薄荷汁，這方面真要多得印度超賣座電影《打死不離3父女》，劇中嚴父要把兩名囡囡訓練成頂級摔跤選手，由於做運動員一定要on diet戒掉油炸食品，所以在正式受訓前准許兩名囡囡狂吃人生中最後一次的街頭小食Pani Puri，囡囡們便拼命的狂吃……

 

　　Pani Puri本身是一個小波波炸米餅，配合不同口味的內餡，塑造性非常之高，不過配上薄荷汁真是一絕，清涼又清爽，吃得一嘴巴的夏日透心涼，也平衡了炸米餅的油膩感。

 

Pani Puri炸米餅配薄荷汁，在印度超賣座電影《打死不離3父女》有介紹，而令香港人更為認識。

Samosa咖喱角，都不必多介紹，酥香脆脆的炸皮包裹豆蓉餡料，香口而不膩。

 

下一頁：打卡必吃Dosa薄煎餅

 

 

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