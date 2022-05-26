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26/05/2022

迪士尼煙花匯演 下月回歸

#迪士尼樂園 #煙花匯演 #彼思動畫
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　　【晴報專訊】香港迪士尼樂園昨宣布，停辦逾4年的夜間煙花匯演將復辦，將於下月中回歸，更將推全新的《迪士尼星夢光影之旅》多媒體匯演，匯演時間為晚上7時半或8時半，每星期有4至5場，全長約20分鐘，將有150位迪士尼及彼思動畫角色登場，樂園更首次用立體光雕技術，將生動人物和故事投射在「奇妙夢想城堡」外牆上。

 

《迪士尼星夢光影之旅》長20分鐘

 

每周4至5場 最早晚上7時半上演

 

　　新匯演分6個章節及最終章，講述40個華特迪士尼動畫及彼思動畫的經典故事，第4章「永恆之時」更有《小魚仙》艾力和艾莉奧在沙巴信幫助下，差點獻上初吻的全新故事。匯演由國際專家及本地團隊用5年間合力製作，提供多重感官體驗，除糅合燈光、激光及煙火等，更首次用立體光雕投影技術，將生動的人物及故事投射在「奇妙夢想城堡」外牆上，為城堡賦予生命力並完美融入故事，上一秒為大笨鐘，瞬間則成藤蔓滿佈的高聳大樹。圍繞着城堡、高達80呎的護城河噴泉，更幻化成優雅「舞者」；巨型水幕則會投影出配合故事主題的視覺效果。

 

誕生之時

蛻變之時

 

　　音樂方面，除包含20首交響樂，更有原創、融合匯演各元素且具感染力的歌曲「Love the Memory」，鼓勵遊客歡慶生命每個時刻、珍惜家人摯愛並盼望未來。

 

　　香港迪士尼樂園度假區娛樂事務及服裝部執行總監祈力德表示，在匯演製作上投放了極多資源和心力，盼與遊客一起重新感受人生旅程。

 

 

轉載自: 晴報

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