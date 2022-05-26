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26/05/2022

自認前輩歌手 許廷鏗冀跟盧瀚霆學跳舞

#許廷鏗 #盧瀚霆
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　　【晴報專訊】許廷鏗（Alfred）前晚於九展出席《CHILL CLUB Keep Going》音樂會，由於Alfred上月於《CHILL CLUB推介榜年度推介21/22》頒獎禮獻唱時，疑有工作人員未熄咪而干擾其表演，大會遂在同一舞台作出彌補。前晚「復仇」演出的Alfred，在台上笑言︰「其實有少少陰影。」

 

Alfred希望繼續求新、求變。

 

　　許廷鏗、盧瀚霆（Anson Lo）、馮允謙（Jay）及MC張天賦等前晚舉行《CHILL CLUB Keep Going》音樂會，Anson Lo打頭陣出場，又唱又跳《EGO》、《Mr. Stranger》及《Megahit》，炒熱全場氣氛。

 

Anson Lo在無綵排下完成表演。

 

「復仇」演出感開心

 

　　另外，Alfred上月在頒獎禮演唱時，有工作人員不斷說出「Keep going」，但全程被意外收音，影響Alfred的演出；他事後在社交網發文放負。重提此事時，Alfred笑言︰「最後變咗個騷嘅主題都幾好，有啲事換個角度去睇都幾開心。」

 

　　談到Alfred日前擔任張敬軒的紅館演唱會嘉賓，他大讚軒仔是不可多得的前輩歌手︰「我嗰晚送咗張黑膠唱片畀佢，仲寫住希望我哋可以抵抗時代巨輪嘅壓力，繼續求新、求變。」Alfred又自認是前輩歌手，望與後輩Anson Lo合作，至於可想二人合唱《Megahit》？Alfred卻擔心會帶出另一種感覺，「我驚變咗好似街市叫賣咁，但我對跳唱有興趣嘅，希望佢可以指導下我，我知道佢要求好高，希望佢對我嘅要求高得嚟又唔好太高；不過我知佢好尊重長輩嘅，哈哈。」

 

有份演出的Serrini，以誇張頭飾及低胸鮮艷橙裙成為焦點。

 

轉載自: 晴報

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