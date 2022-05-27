  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

27/05/2022

給未婚妻林希靈80分 陳安立：剩下20分未來一起探索

#林希靈 #陳安立
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】前《東張西望》主持林希靈與ViuTV小生陳安立（Brian）早前公布婚訊，將於今年12月結為夫婦。這對準新人接受「快問快答」考驗，期間二人默契十足，同時大爆笑料，希靈埋怨未婚夫經常霸住廁所，Brian則取笑女方勁心急；但他們十分欣賞對方的個性，正是共度餘生的最佳人選。

 

 

　　林希靈與陳安立接受訪問，期間不時深情對望，連空氣也瀰漫著幸福氣氛。提到彼此優點，希靈笑說：「佢（Brian）無咩脾氣，好正面、好開心。」Brian則欣賞希靈EQ高，如海綿般吸走負能量，相處簡單又開心。至於另一半的缺點，希靈搞笑道：「Brian去廁所去好耐，成日攞埋電話入去打機，連沖涼都可以打機同睇片。試過有次成40分鐘都未出嚟，佢話佢屙屎，但我發現佢坐喺廁板上打機。」Brian反駁指希靈同樣會邊沖涼邊煲劇，「希靈嘅缺點係好心急，講嘢、行路都好急，雖然我對腳比較長，但有時佢行路仲快過我。」

 

Brian雖然只給希靈80分，但解釋過後氹得未婚妻勁開心。(網上截圖)

 

　　談到對彼此第一印象，希靈大讚Brian靚仔：「初時第一眼以為佢係運動員，跟住搵佢個IG望下，咁就識咗佢，真人真係幾靚仔。」Brian回憶首次約會是看棟篤笑表演，發現希靈開心又玩得，十分吸引。給對方多少分？希靈給Brian 90分，但Brian卻給未婚妻80分，相當「手緊」，他解釋：「因為我哋人生啱啱開始另一階段，發掘對方未知嘅一面，如果100分就唔使結婚啦，剩低20分我哋慢慢去探索。」冧得希靈甜笑讚未來老公講得好。

 

二人合作做生意，在公在私合拍非常。（IG圖片）

 

希靈獨愛高佬

 

Brian求婚時勁多蝦碌，令希靈爆笑又難忘。（IG圖片）

 

　　站在身高六呎二的Brian身邊，希靈更顯嬌小，她笑言最愛「高佬」：「其實我前一個男友真係有193cm高！我同Brian一齊之後，佢成日要耷低頭望我，我又『岳』高頭望佢，我哋條頸都好攰，同埋錫嗰陣，有時佢要擘開對腳！」至於結婚衝動何來？Brian笑說：「拍拖無耐已認定希靈係結婚對象，到今年差唔多一齊五年，覺得呢個timing幾好，同埋我哋希望有小朋友。」

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#林希靈 #陳安立
沒有相關資料。

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk