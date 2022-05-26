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26/05/2022

香港公務員加薪能否刺激經濟？

#公務員 #經濟 #架薪
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  • 岑逸飛

    岑逸飛

    資深時事評論員，曾任電台時事節目《時事分析》主持達十五年之久，也曾出任電視時評清談節目主持及電台時事清談節目主持，如《岑逸飛看世界》、《岑逸飛怪論》等，亦曾為報章社論主筆，以及為各大報章撰寫時評專欄。為學專研中西歷史哲學及《易经》義理，游走于儒、釋、道思想之間，旁及法家、縱横家、墨家、陰陽家、兵家以及術數風水，熟讀諸子百家典籍，其風格獨樹一幟，見地精闢。現為傳媒及文化工作者，并擔任大學兼任教授，講授課程包括如何將中國傳統文化應用於現代社會。

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    本欄隔周四更新

　　任職公務員的最大好處昰「鐵飯碗」，一生衣食無憂。但近年來，「鐵飯碗」的吸引力似乎日漸減退，可能是工作上的挑戰日益增加，薪酬也不見得特別優厚。據公務員總工會主席馮傳宗指出，公務員招聘數字現時出現雙位數百分比的下跌，離職率也較去年增加逾五成。

 

　　香港在疫情肆虐之下，不少市民不滿政府的抗疫不力，而公務員也成為眾矢之的，其實這多半是領導問題，與一般公務員的表現無關，坊間不少對公務員的批評都流於泛政治化、並不公允。而面對公務員的流失，以及新一屆政府即將開局之際，鑑於公務員作為管治的骨幹，政府似應拿出政治智慧，以加薪來為他們「打氣」。

 

　　當局每年都會考慮調整公務員的薪酬，所考慮的因素，包括每年進行薪酬趨勢調查，並研究經濟狀況、生活費用的變動、政府財政和公務員的士氣等。今次一年一度的薪酬趨勢調查已在5月18日出爐，調查結果公務員或有望加薪。

 

(資料圖片)

 

　　根據調查，公務員薪酬趨勢的淨指標，低層可加薪2.04%、中層可加薪4.55%，而高層加薪可達7.26%。薪酬趨勢調查委員會已於5月25下午開會，與會者簽署確認早前發表的調查結果。薪酬趨勢調查委員會主席李鑾輝表示，所有出席人士都簽署確認報告，並認為自由社會容許有各自的看法，政府在考慮薪酬變動時已參考通脹等因素，強調今年的數據真實，並客觀反映市場情況。

 

　　不過最大爭議恐怕是高級公務員的加薪幅度達7.26%，遠遠高於中低層，更跑贏「通脹」，被人質疑有「肥上瘦下」之嫌。行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀甚至指出，如公務員加薪幅度跟隨通脹可以接受，但高級公務員加薪超過7%便脫離現實，社會不會接受。

 

　　另一持異議的則是行政會議召集人陳智思，他認為私人市場高級管理人員流失，預計未來會繼續以加薪挽留人手，令高級及中低級公務員薪酬差距繼續擴大。所以他主張要考慮社會觀感、經濟發展等情況，令公務員加薪的差距收窄。

 

　　當然，公務員應否加薪，即使加薪，加幅應該多少，見仁見智，都大有商榷的餘地。筆者倒是認為，現今經濟低迷，公務員加薪能否刺激經濟，有助經濟成長，才是重點所在。許多評論者多基於個人利害得失來提意見，這不算數；更有些評論者是憑「常識」來發言，並不中肯。經濟問題最好還是看經濟專家的看法。

 

　　加薪究竟會創造就業、刺激成長？還是增加成本，傷害競爭力？多年來，評論家對加薪的效益，眾說紛紜。若認為加薪會令就業機會消失，這樣的假設，8年前已被7位諾貝爾經濟學獎得主聯署駁斥，指出即使是勞動市場萎縮時期，加薪對就業機會幾乎沒有負面影響。

 

　　這7位諾貝爾經濟學獎得主，包括史迪格里茲（Joseph E. Stiglitz），他是2001年諾貝爾經濟學獎得主，專長公共政策分析，在資訊經濟學上有重大貢獻。另一位是斯賓塞（Michael Spence），也同是2001年諾貝爾經濟學獎得主，他對勞動力市場上「劣幣驅逐良幣」的現象有深入研究。這些經濟專家都一致同意，加薪會擴大消費，正向刺激企業增加聘用，創造更多成長。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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