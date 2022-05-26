世界上最短命的婚姻只有三分鐘！婚姻成敗有多玄？一字記之曰：心！

一句話可以令婚姻夭折。

世界上最短的婚姻有多長？三分鐘。

科威特一對新人在法院剛辦完結婚手續，正要離開，新娘突然朝天摔了一交，你以為新郎會急急上前扶起？不是，他竟然哈哈大笑說：

「豬咁蠢！」

新娘沒有燃燒起來，只是冷冰冰地說：

「我們離婚吧。」

新郎以為說笑，誰料新娘是認真的，於是兩人匆匆辦了離婚手續。真是一條龍服務，宜結亦宜解！

有人可能認為，不過是男人粗心大意、不懂呵護嬌妻而已，用不著鬧得如此轟烈啊。

但心水清的女人就明白：在小處不關心你，待大難臨頭，他一定是自己「走頭」。而且新婚已如此，日久他就把你看成一個人肉電飯煲，那時真慘！

語言可以傷害人，但有時沉默更令人流血流淚。

我有位女朋友屬於很依賴男人的品種，離婚不久便再婚，我們一眾姊妹都看不出這第二任丈夫有甚麼吸引力？樣子好普通，身家好秘密，因為他天天在呻窮，絕大部分家用是妻子負擔的。可能他對她好呢？又不見得喎。女朋友過了三年渾渾噩噩、淡而無味的日子，突然說要離婚！

事情是這樣的：一晚，她下了班，如常一條龍服務——買菜、洗菜、燒菜、洗碗，老公只負責食飯同睇波，誰料她實在太累了，一不小心，打爛了一盤碗碟，砰砰嘭嘭，聲音很響，她流了很多血，但丈夫大半小時都沒反應，我那溫婉的女朋友只是一個人在廚房的血漬中啜泣，待球賽完了，那遲鈍的丈夫才探頭進來看看究竟發生了甚麼事。

在那一秒鐘，她決定和這男人一刀兩斷！

他解釋說：他如果立刻衝進來，怕她誤會是他心痛打碎了名貴碗碟。

男人呀！你有嘴巴嘛，你飛身撲進來，可以同時喊：

「老婆，你冇事嗎？有冇割親呀？」

還有，如果你愛一個人，在危急時根本只想光速去救人，怎會想到這無聊的枝節呢？

不過這樣荒誕的藉口，在姊妹群組中竟然有人buy！這世界真有好多傻女人、渣男人！

在婚姻的成與敗之間、在說話與不說之間，究竟有多玄？還不是一字記之曰，有沒有「心」而已！