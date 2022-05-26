「荃灣豬肉檔AK」阿威爆紅！開設社交平台兼拍Skechers廣告！到底他是「虛火」定「實火」？

上星期去餐廳吃飯，遇到一個斯文靚仔侍應，他打扮新潮，樣貌有幾分似姜濤，加上態度殷勤，彬彬有禮，說不定何時會被網民發掘，成為下一個「荃灣AK豬肉佬」阿威的師奶殺手。

講到豬肉佬，大家必定聯想到其貌不揚禿頭大肚腩的阿叔，但估不到竟然是個高大威猛的型男，難怪一眾師奶冧爆。有人更不惜跨區買餸，山長水遠往荃灣街市朝聖打卡，為一睹阿威風采。

人紅自然是品牌爭相羅致的對象，阿威處女作廣告終於出現，美國運動品牌 Skechers 邀他拍攝一輯運動鞋平面廣告。廣告中阿威堅持不除口罩，以豬肉檔作背景，擺出型爆甫士，令一眾「威威豬」（阿威粉絲的稱號）驚喜不已，紛紛留言說要買同款運動鞋。

據聞阿威爆紅後，已開設官方社交平台帳號，吸引不少粉絲，似乎為投身娛樂圈作出準備。有網民表示支持，亦有人擔心阿威過份被追捧，變成剎那光輝。究竟阿威是「虛火」還是「實火」，大家拭目以待。

Skechers 廣告：

（網上截圖；圖片由作者提供）

（網上截圖；圖片由作者提供）