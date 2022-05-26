今天講個八卦陰謀。

近日英、美、德、法、澳、葡等近20國出現逾200宗猴痘病例，引發全球關注。香港是外向型經濟，亦已逐步放寬出入境措施，港人要「食四方飯」，對猴痘加深認識，提高警惕，對各位健康，對荷包，甚至外遊，都有益處。

周初，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當局初步評估猴痘對港風險低；言猶在耳，歐醫生兩日後卻形容情況發展「不尋常」，會「繼續密切注視」猴痘爆發情況，而大家就此「繼續密切注視」當局「密切注視」後的結果？

其實，世衞於周日（22日）已發表報告，確認猴痘人傳人，而且病毒似發生進化，更具傳染性，才導致罕有傳播。香港衞生部門只「注視」，但美國一些組織、機構、部門卻似乎可未卜先知，能「預視」猴痘大流行。

總部位於美國的核威脅倡議協會（NTI）曾於去年3月，與慕尼黑安全會議（MSC）「又」進行過一次致命流行病的推演，並於去年11月發表了報告（圖一）。那次推演「虛構的」場景是：有恐怖分子使用一種病原體進行恐襲，病毒導致疫情爆發，年半後造成全球32億人感染，2.71億人死亡（圖二）；相當於全球有逾4成人受感染，有逾9成的美國人口死亡！如不幸成真，猴痘將比新冠為害更大。

圖一

（截圖自不寒而慄，一年前美國猴痘疫情演習：2023年底將感染30億，致死2.7億！）

圖二

（截圖自不寒而慄，一年前美國猴痘疫情演習：2023年底將感染30億，致死2.7億！）

儘管NTI報告明確指出，這只是「虛構的」場景，旨在警示全球在生物安全和傳染病的準備仍有很多不足之處，但網上有視頻則指這類「大龍鳳」推演的背後，原來「又」是美國的陰謀。

視頻內容指這場「虛構的」推演與近期猴痘實際疫情有兩個驚人的「巧合」：一、猴痘疫情爆發時間。推演中，猴痘於今年5月15日爆發（圖三）；現實是：英國5月7日發現感染個案，約兩星期後確定進化；二、模擬場景。它巧合地將較罕見的猴痘作為推演的病原體，並模擬了不同「虛構的」國家應對猴痘策略的不同效果，其中一國採嚴格管控，動態清零措施；另一國則為保經濟而躺平。這類疫情演化「虛構場景」針對誰，真是呼之欲出。至於目標為何，你話呢？

圖三

（截圖自不寒而慄，一年前美國猴痘疫情演習：2023年底將感染30億，致死2.7億！）

視頻還提到第3個「巧合」：參與組織或個人。視頻指這場猴痘疫情推演的參與方，與2019年，比爾蓋茨基金會和約翰霍普金斯醫學中心做新冠病毒大流行推演中，一個名為Event201的參與方名單「又」「巧合」，而那「模擬的場景」現仍真實地在全球反覆肆虐。更耐人尋味的是，今次蓋茨也「神預言」猴痘疫情（圖四），所以筆者上文說了不少「又」。一句講晒，視頻認為現時猴痘爆疫根本就是新冠翻版，始作俑者都是美國！因此，美軍駐亞太部隊去年專門配置天花藥物，又打疫苗，好為生化戰作準備。

圖四

（截圖自不寒而慄，一年前美國猴痘疫情演習：2023年底將感染30億，致死2.7億！）

類似以上的「陰謀論」時有，但看那些推演，又的確有太多巧合！筆者無意危言聳聽，但只要把這次猴痘與在非洲之前的猴痘對照一下，便知傳播鏈有別，時間持續更長，故奉勸大家還宜「繼續密切注視」。

有專家一早斷言，猴痘不會像新冠肺炎般大流行，危機可控，其實並不科學。猴痘現時致命率介乎1%至10%之間，但要防它變種，防有人播毒。老人家教落：須防人不仁，小心，才可駛萬年船。

沙士、新冠、猴痘會否是生化戰的前奏？還是巧合？

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