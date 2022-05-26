5間必食日本過江龍燒肉店：姜濤都幫襯、$200歎黑毛和牛套餐、京都一星米芝蓮副線、最高級神戶牛

雖然傳聞日本即將開關迎接外國遊客到訪，但第一輪的入選名單沒有香港的份兒，等待返鄉下的朋友，如果掛念「家鄉」的美食，其實香港都有不少選擇。以下幾間城中的燒肉名店，都是來自日本的過江龍，主打優質和牛，價錢未必是最便宜，但質素有保證，絕對可以令你食到家鄉的味道！

1. 赤身燒肉USHIO：新登場！日本人氣「赤身燒肉」專門店

來自福岡的新派燒肉專門店Yakiniku USHIO，剛於4月中在中環威靈頓廣場開業，以日本時下人氣高企的「赤身燒肉」作主打，獨家供應來自鹿兒島新村畜產農場的「新村和牛」。這個品種屬鹿兒島黑毛和牛，並曾於「日本全國和牛大賽」中獲取至高榮譽大獎。USHIO供應和牛多個不同部位，當中包括不少稀有位置，如辣椒肉、友三角及肩三角等。主廚會按和牛不同部位的紋路，使用自家獨創的切割手法，令赤身部位仍保持質感鮮嫩。餐廳更從日本訂製Shinpo烤爐，以高溫快速灼燒，緊緊鎖住豐富肉汁，外焦內嫩，客人只需依照餐廳提供的不同部位「建議最佳灼燒時間」，便可以享受到最極致美味的燒肉。

餐廳面積約5,300平方呎，環境舒適寬敞，當中最矚目是這個吧台，食客可以欣賞主廚於雲石枱上展示刀功。

（圖片來源：USHIO授權圖片）

稀有的牛柳芯，$598／半份$298。

（圖片來源：USHIO授權圖片）

澳洲特選和牛牛舌薄燒，$298。

（圖片來源：USHIO授權圖片）

推介由主廚發辦的招牌組合「赤身和牛7款盛合（1切）」，在辣椒肉、牛柳、肩三角、友三角、牛板腱、臀肉心、上後腰脊肉、和尚頭、後腰蓋柳、龜之甲及內腿精選七款而成，可以品嘗和牛赤身部分的濃郁肉味及軟滑的肉質。

「赤身和牛7款盛合（1切）」（$588），在辣椒肉、牛柳、肩三角、友三角、牛板腱、臀肉心、上後腰脊肉、和尚頭、後腰蓋柳、龜之甲及內腿精選七款而成。

（圖片來源：USHIO授權圖片）

另外必試「和牛西冷壽喜燒」，薄切的西冷，輕輕灼燒兩面便可將大理石花紋的脂肪融掉，令肉質更油潤，伴以日本蛋黃一同食用，肉脂與蛋香美妙結合。套餐的話，共有兩款廚師發辦——「和」（$1,388）及「悅」（$988），兩者都可嘗到和牛西冷壽喜燒、特選/赤身和牛鹽燒及醬燒各三款、USHIO咖喱和牛飯、招牌甜品USHIO特製泡芙，「和」套餐更包括了澳洲特選和牛牛舌及稀有的牛柳芯，「悅」套餐則包括三瀨雞腿肉及鹿兒島黑豚腩肉，食肉獸非試不可！

「和牛西冷壽喜燒」（$188），薄切的西冷，輕輕灼燒兩面便可將大理石花紋的脂肪融掉，令肉質更油潤。

（圖片來源：USHIO授權圖片）

和牛西冷壽喜燒伴以日本蛋黃一同食用，肉脂與蛋香美妙結合。

（圖片來源：USHIO授權圖片）

赤身燒肉USHIO

地址：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場地下

電話：2328 2318

營業時間：12nn-3pm、6pm-10:30pm

網址

下一頁：京都米芝蓮一星懷石料理副線