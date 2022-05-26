糖尿病人最強超級食物：南瓜籽！這Super Food內含一種物質可控制血糖？營養師：天天都可以食！

在本專欄，我分享不少超級食物；一些是非常熱門且人人喜愛的，亦有一些比較冷門。當中經常有客人問我，有沒有一種食物糖尿病人應該天天吃的。對糖尿病有益的，實在有多款食物，但說到應該天天吃而益處亦顯著的，就莫過於南瓜籽了。

（圖片由作者提供）

超級食物營養資料庫：南瓜籽

每1安士（ 28克）

熱量：158卡

蛋白質：8.6克

碳水化合物：3克

膳食纖維：1.7克

脂肪：13.9克

鉀：229毫克

鎂：168毫克

鈣質：13毫克

鐵質：2.5毫克

鋅：2.2毫克

升糖指數：低

南瓜籽實在對糖尿病人多多益處；除了低碳之外，南瓜籽含豐富蛋白質、膳食纖維，及對心臟有益的健康脂肪；當中大約七成半的脂肪含量都屬於健康脂肪。

而當中比較少人提到的，是南瓜籽之鎂含量，只是1安士的南瓜籽分量，就已經能提供168毫克鎂，即全日所需之42%！

研究顯示，南瓜籽能幫助控制血糖水平，當糖尿病人的鎂血水平含量低，胰島素抗性的風險增加。事實上，很多二型糖尿病病人，都還有鎂缺乏症。一個翻查過去七個研究的結果涉及超過28萬名病人顯示，當一天飲食每增加100毫克鎂攝取量，糖尿病風險就降低15%。

女士每天成人所需鎂攝取量為320毫克；男士每天所需420毫克。

（圖片由作者提供）

除了控制血糖，鎂亦有助維持健康血壓，防止飆升。另外，鎂亦有助改善睡眠質素，及情緒健康，所以對於個人健康，鎂確實扮演一個重要角色。

如何多進食南瓜籽

直接食：眾多種籽中，南瓜籽味道及口感都是最好，並不像其他種籽需要配合其他食物；即使南瓜籽完全沒有調味料之下，接受度都高，可直接作為小食。

搽多士：家中有食物處理器或破壁機者，可以用南瓜籽製作南瓜子醬（即好像用花生製作花生醬一樣）

周圍灑：進食乳酪、沙律、燕麥時候，可以灑些少南瓜籽