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26/05/2022

Viu新網購平台VLoveShopping登場！開業限定優惠首單78折！必掃日本直送檸檬夾心酥餅、月桂冠清酒，仲有台式麻辣鴨血（附優惠碼）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　疫情放緩，雖然一放假就會去行商場、市集Shopping，不過有時在家煲劇或是「扮工」都會「心郁郁」想網購！最近編者就見到Viu 開設了全新的網購平台，雲集了世界各地的人氣食品、精品、護理用品，日、韓、台、泰國、德國都應有盡有，新開期間更有優惠添！一齊睇睇有咩必買啦！

 

　　全新網購平台《好想買嘢 VLoveShopping》其實是由Viu聯同MOOV和市集世界攜手打造，他們會邀請各國購物達人遊走當地著名好店、小店、百年老店等，發掘世界各地的好物！

 

（圖片來源︰《好想買嘢 VLoveShopping》網站）

 

　　《好想買嘢 VLoveShopping》現時有開業限定優惠，只要大家在結帳時輸入優惠碼「vlove78」，即可享全單額外78折，優惠碼有效期去到6月尾，大家要把握機會掃貨！至於運費方面，大家只要買滿$288就可享免費送貨服務，否則就要收取$80運費，一般在成功下單和付款後第4個工作天或之前就會收到貨！順帶一提，平台接受4種付款方式，包括Visa、萬事達咭、支付寶香港、WeChatpay香港。

 

（圖片來源︰《好想買嘢 VLoveShopping》網店）

 

編輯私心推介︰

 

#1 Sugar Butter Tree地中海檸檬夾心酥餅禮盒︰季節限定！空運到港！

 

　　第一個推介大家買的就是平台每周少量空運到港的食品——檸檬夾心酥餅！酥餅的朱古力夾心加入檸檬，吃起來酸酸甜甜，好易就清哂一盒，趁現在有優惠，不妨掃多幾盒季節限定口味跟朋友開心Share！

 

日版Sugar Butter Tree地中海檸檬夾心酥餅禮盒（1盒7件）

$99 （原價︰$130）

（圖片來源︰《好想買嘢 VLoveShopping》網站）

 

#2 坂角総本舖一口小塊蝦煎餅︰新鮮製作！鮮味爆發！

 

　　這個一口小塊蝦煎餅同樣是日本人氣手信，聽聞品牌用二度燒製法讓蝦鮮味更濃郁，不過由於是新鮮製作的關係，食用期有機會只有2星期左右，大家落訂就要諗清楚！

 

坂角総本舖《姫》一口小塊蝦煎餅 小禮盒 （1盒12件）

$89（原價︰$117）

（圖片來源︰《好想買嘢 VLoveShopping》網站）

 

#3 韓版Murgerbon吞拿魚脆片︰佐酒一流！

 

　　平台除了有人氣日本手信之外，還有不少韓國零食，較特別的有韓版Murgerbon吞拿魚脆片，以烤焗方式製作，完全不經油炸！蝦片就食得多，不知道吞拿魚脆片又啱唔啱口味呢？

 

韓版Murgerbon吞拿魚脆片 （250g）

$73.9（原價︰$97）

（圖片來源︰《好想買嘢 VLoveShopping》網站）

 

#4 台灣珍苑秘製麻辣鴨血粉絲︰香麻可口！鴨血fans必入！

 

　　召喚鴨血fans！台灣麻辣鴨血你試過未？這款鴨血採用秘製麻辣高湯滷製，100%純鴨血，入口香麻，辣得過癮！

 

台灣珍苑秘製麻辣鴨血粉絲

$54.9 （原價︰$78）

（圖片來源︰《好想買嘢 VLoveShopping》網站）

 

#5 日本月桂冠特撰本釀造清酒︰被公認高級清酒！

 

　　特撰清酒版公認為高級清酒級別，逾380年歷史的月桂冠選用優質原料米仔細野磨並以低溫發酵釀造，據聞京都的餐廳都經常用到！平台上面亦有多款酒品，大家可以慢慢睇，慢慢揀！

 

日本月桂冠特撰本釀造清酒 （720ml）

$129（原價︰$169）

（圖片來源︰《好想買嘢 VLoveShopping》網站）

 

下頁繼續睇︰必買精品、護理產品

 

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