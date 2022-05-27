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27/05/2022

日本6.10重迎旅團 港人料免檢疫免隔離

#日本旅遊 #隔離 #岸田文雄 #外遊
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　　【晴報專訊】港人期待已久「返鄉下」日本旅遊，終現曙光！日本首相岸田文雄昨晚宣布，下月10日起將恢復接收外國入境觀光旅客，容許低確診率的國家及地區，有導遊陪同的旅行團，可免在當地機場檢測入境，為疫情爆發後2年來首次。而按當地早前定下「藍、黃、紅」地區風險評估名單，香港被納入「藍」的低風險組別，即毋須出示疫苗接種證明，並可免除入境時檢測和隔離。

 

本港旅行社料最初出團以東京及大阪為主，倘限每團人數，團費勢大升。

 

　　日本繼本周二先行試行讓4個國家，包括美國、澳洲、泰國及新加坡，以小包團形式入境，以及下月1日起，提高每日入境人數至2萬後，岸田文雄昨晚宣布，將在下月10日起恢復接收入境旅客，首階段針對低陽性率的國家及地區，並須有導遊陪同的旅行團，才能免機場檢測入境，其後會分階段擴大。另北海道新千歲機場及沖繩縣那霸機場下月底前，將恢復國際航班。

 

首階段針對低風險地區

 

　　據日媒報道，總部位於關西機場的樂桃航空，計劃夏天起恢復17條國際航綫；日本航空亦宣布將於8月恢復部分國際定期航班。

 

岸田文雄

 

　　惟岸田文雄昨未有明確指，哪些屬低陽性率國家及地區。按日本厚生勞動省網站早前文件顯示，下月1日起當地將各國及地區的感染風險，由低至高，分為藍、黃、紅3組名單，所有入境人士需提供出發前72小時核酸檢測陰性證明，而「藍」組入境者毋須出示疫苗接種證明，並可免除入境時檢測及隔離，而相關文件顯示，香港被列入低風險的「藍組」。

 

　　早前在網站列出逾40個日本團的縱橫遊，其常務董事袁振寧表示，昨消息一出已接獲逾百宗查詢，已向國泰及香港快運取得機位，正預約日本酒店及返港後的檢疫酒店，最快8月出團，料14日大阪團，連同來回機票、當地酒店及回港的檢疫酒店，團費約4.5萬元。

 

有旅社料8月出團 14天大阪遊4.5萬元

 

　　東瀛遊執行董事禤國全則表示，需時了解詳情，預料最初出團以東京及大阪為主，以往7日團團費約一萬元，不過如果當地限制每團人數，相信團費將會飈升。

 

轉載自: 晴報

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