入行20周年紅館開個唱 關心妍克服心理陰影再跳舞

【晴報專訊】睽違十年，關心妍（Jade）將於下周六、日再次踏上紅館舉行《約20周年演唱會2022》。Jade唱慘情歌出色，但跳舞卻是「有限公司」，加上04年在首次紅館騷上表演跳舞遭劣評後，Jade的心理陰影至今仍揮之不去，故今次趁20周年再挑戰跳舞，她笑言︰「大家千萬不要太期待。」

關心妍對上一次開大型音樂會已是14年的九展騷，而上一次紅館演唱會則在十年前。「今次開紅館騷純粹是入行20周年，適逢去年推出新專輯，想留個紀念，而且近年很少見歌迷，所以便嘗試入紙。本來覺得機會渺茫，但今年初很開心獲批，當時仍未爆第五波（疫情）；但爆疫後很迷茫，所以一直只當仍然有得開騷，自己默默練歌。到四月中知道可以開個唱，感覺好驚險，人生無試過這麼刺激，但20周年真的很值得紀念，而且再十年後我都50多歲了，不知道還有沒有機會再開騷。」

慘情歌勾起歌迷往事

個唱迫在眉睫，Jade每天密集式綵排，「我要操fit自己，因為疫情下經常在家下廚，儲肥了不少，但又不能外出做gym，惟有出街跑步。由一月起落力練歌，歌曲已經選好，但大家曾爭持了一會，因為既想唱最經典的歌，但亦有歌迷想聽冷門歌，要盡量平衡，希望演唱會無悶場，而且每首歌大家都聽過及認識。」談到演唱會主題「約」，Jade坦言在疫情下相約大家是奢侈的事，「因為相約明天都不一定能明天見，所以約大家來看我演唱會已經很幸運，可能上次約大家已經是八年或18年前，所以希望大家當出席一個party，紀念你的青春。」

Jade 04年在首個紅館演唱會上一展舞技，但稚嫩舞姿令人發笑。（資料圖片）

Jade唱慘情歌扣人心弦，她希望歌迷屆時聽到她的演繹，能勾起他們往昔的回憶，「只要曾經喜歡我的歌，或曾有人在你的人生裏失約，都歡迎大家到來，我的慘情歌一定能勾起你的戀愛往事。今日不知明日事，世界存在各種未知之數，可能明天又宣布演唱會不能開，很多事並非必然，總之大家有空便來支持。」過往Jade在演唱會上表演跳舞，今次也不例外，她大笑謂：「今次是大挑戰，因為是四面台，而且只剩很少時間排練，我現在每晚都要練樂器、練歌和跳舞。雖然我都叫歌迷不要太期待，但他們就最期待，因為他們覺得我跳舞很好笑。我沒有跳舞底子，大家將焦點放在我的歌聲上，跳舞我練得幾多得幾多。」

Jade指女兒楊榮心屆時可能在紅館舞台上打觔斗。（資料圖片）

想邀關菊英任嘉賓

曾在首個紅館演唱會上表演跳舞的她，坦言效果強差人意，事後引來負評，令她留下心理陰影。「當時跳得很差，歌迷覺得很funny，所以一路以來都留有烙印，也對自己無信心。我不是不能夠跳舞，而是那次打擊太大，一跳舞就覺得自己麻麻。我上次開騷都有跳舞，大家覺得我有進步，但不是說我跳得好，哈哈！今次演唱會都跳輕快舞蹈，但大家千萬不要太期待，我會盡力跳，只要大家開心便OK！」

09年，Jade在《勁歌》頒獎禮上「強搶」關菊英手上的獎座，成為經典。(網上截圖)

嘉賓方面，Jade無奈指在疫情下太多掣肘，「難得是20周年，我好想霸住個台，而好多朋友都想聽我唱歌，所以想邀請對我很重要、或在我的音樂路程上有關連的朋友做嘉賓。當然我最想邀請菊姐（關菊英），想請她唱《講不出聲》。我現在重看那條片（《勁歌》搶獎事件）依然很尷尬，但我真的十分肯定當時聽到自己名字才出去，所以都是『整定』，整定我要衝出去。」