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27/05/2022

節目巡禮不慎仆倒 唐詩詠獲陳山聰英雄救美

#周年慶典節目巡禮2022 #唐詩詠 #陳山聰 #曾志偉
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　　【晴報專訊】無線昨日舉行《周年慶典節目巡禮2022》，近100名藝員出席，介紹下半年的重點節目。不過，穿上吊帶花裙和五吋高踭鞋的唐詩詠，在台上不慎仆倒，幸得陳山聰及時護花。詩詠最後並無大礙，更大方自嘲︰「希望為大家帶嚟『精采嘅表演』。」

 

山聰明言幸好詩詠沒有穿拖地裙，否則後果不堪設想。

 

　　《周年慶典節目巡禮2022》昨日舉行，一眾藝員逐一上台介紹主演新劇，其中陳山聰和唐詩詠上台的時候，詩詠不慎在台上仆倒，幸得山聰即時拉起她。事後兩人一同受訪，提到詩詠險些在台上出洋相，山聰即時護花，自言平日有操練強勁的臂彎，一手將她扶起，他表示︰「我真係好擔心佢跌低會走光，最驚係佢條裙嘅吊帶會斷。」穿上五吋高踭鞋的詩詠，直言幸好未有扭傷腳︰「我有一下凌空咗，之後又再跣一跣，真係好彩山聰夠大力…希望為大家帶嚟『精采嘅表演』。」

 

詩詠仆倒後，山聰（左）及郭晉安即時扶起她。

 

曾志偉再拍《獎門人》

 


志偉今年會繼續親自參與港姐面試。

 

　　另外，今年適逢是港姐50周年，以往多次擔任港姐司儀的曾志偉，被問到今年會否考慮「出山」？他笑謂︰「再睇下啦，我都有六、七年無做喇。」接班人方面，志偉點名指丁子朗及周嘉洛去年的表現不錯，又認為需要給予新人更多機會。提到今年港姐有意恢復外景拍攝，到港人最愛的日本出埠，志偉透露正考慮會否如期出發︰「依家最重要係睇隔離措施，我哋都有同日本領事館去表達心意，希望透過港姐去宣傳日本，所以可行嘅話都希望可以出埠拍攝。」

 

　　至於今年踏入銀禧年的《獎門人》，今年亦開拍新一輯《獎門人開心萬歲》，志偉解釋希望趁著香港回歸25周年，再拍攝具意義及集體回憶的《獎門人》，冀為觀眾帶來歡樂，並預計七月開始錄影。他說︰「最尾嗰集我會落場玩，不過前面就畀大家玩下先，唔經唔覺有好多TVB新人都無玩過《獎門人》，趁機都要玩下佢哋。」

 

轉載自: 晴報

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