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27/05/2022

一級動員令

#李克強 #中國經濟
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　　昨日（26日）33板塊升跌情況：

 

 

　　迄12:30，上升板塊：16；下跌板塊：17。

 

　　至4:30收，上升板塊：17；下跌板塊：16。

 

　　前市恒指收：20171.27。

 

　　昨市恒指收：20116.2，跌55.07。

 

　　前市期指收：20121。


　　昨市期指收：20051，跌70。

 

 

　　前市低水：50；昨市低水：65。

 

　　前市大市成交：1,034.10億元。

 

　　昨市大市成交：955.062億元，減79.038億元。

 

　　前市期指成交：140,482張。

 

　　昨市期指成交：161,243張，增20,761張。

 

　　中國啟動了一級動員令，不是出導彈，而是出銀彈，全面激活中國經濟。成效如何，在6月底見初效，第三季GDP的增長率，將派成績單。

 

　　李克強總理前日召開萬人電話電視穩經濟大會，實際與會官員可逾10萬人，要求在5月底前出台穩經濟實施細則。今日是27日，距5月底只5日，咁急，得唔得？

 

(林雯婕攝)

　

　　以中國共產黨的特事特辦速度，是不急的，更何況這個救經濟行動，在4月時已下達了由「穩增長」變到「穩經濟」的指令。不要小看這個「增長」變「經濟」的差別，是燒炮仗與爆核彈的分別。前日，李克強對逾10萬官員的會議，就是「核」措施來了。

 

　　（1）央行一日召開兩大會議，召集24家金融機構，加快已授信貸款進度。

 

　　（2）對新借貸，央行印發《關於推動建立金融服務小微企業敢貸、願貸、能貸、會貸長效機制的通知》，甚麼是：「敢」、「願」、「能」、「會」貸？

 

　　《通知》要求，做好資金保障和渠道建設，夯實能貸的基礎。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，用好降準、再貸款再貼現、普惠小微貸款支持工具，持續增加普惠小微貸款投放。

 

　　（3）深圳發揮了特區的特質，在日前（5月23日，不是前日），深圳市發展和改革委員會聯合五部門印發了《深圳市關於促進消費持續恢復的若干措施》。該措施從汽車補貼一至兩萬元，個人買家電補貼15%，買電腦、電話、健身器材等等補貼15%。對設立銷售點者，每滿1億元零售額，獎50萬。對住宿企業、餐飲業營業額，同比每增長1,000萬元，獎5萬元，每家企業每年獎勵1,000萬元。為促進零售，加大了「有獎發票」活動，新增1,000萬元有獎發票資金。由5月1日起獎至年底，其他細節不盡錄。其他地區，待看各地配合。

 

　　這種「核動」經濟，成效如何，6月底至9月底見端倪。

 

　　買乜股？內需消費股啦！

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

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