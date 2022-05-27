甚麼人會入局？

鄧炳強入局是肯定的事，但是留任保安局局長，還是更上層樓，出任政務司司長或副司長？之前也認為他升任保安局局長不足一年，便出任政務司司長，似乎太快。但他做警務處處長也不足兩年便入局，所以快慢是相對。

況且他正力推下屆政府23條立法，未來他也可以政務司司長領導之職，聯同新保安局局長推動立法工作，加上他近日出席建制活動時，亦少有的講經濟民生等不屬他管理範疇的政策，看來政務司司長或副司長二者其一。

陳茂波繼續做財政司司長就更無懸念；至於鄭若驊應該留任機會大，既因為她得北京信任，更重要的是很多法律專業人士，不太願意接手這個燙手山芋。

相信擺李家超面前名單，不管是有力人士和沒背景下的推薦，還是毛遂自薦的，也可能有幾百人。揀哪一個，肯定由北京一錘定音。

那麼班子組成背後，其思路如何？

(資料圖片)

經歷回歸25年來社會不斷內耗和政府毫無作為，香港在經濟發展引擎空轉、土地房屋供應短缺、醫療病床人手不足、教育課程方向失誤、社保退保醫保欠奉……可以說百孔千瘡。現在重新掌權後，除了發展經濟、大興土木建屋以外，相信中央政府會在這屆新政府撥亂反正，把一些過往做得不好的事，做不到的事重新執位。

醫務衛生局、教育局和公務員事務局換人幾可肯定，這幾個現任局長沒得留得機會高。看看疫情初期，醫護示威，又叫人不要打針；反修例期間，更不醫受傷警員，教師帶學生上街、公務員集會示威反對政府，這些亂事，主責官員難辭其咎。

商務及經濟發展局管港台，港台多年亂象，沒人管，若不是北京施壓，何來今天光景？勞工及福利局，從來置市民生活困苦於不顧，所以兩局換人勢在必行。

房屋局和發展局需要有創新思維，而且又要實幹派，才可真正解決土地房屋問題，相信特首或政務司司長會直接領導，相信是新人加AO搭配。

回歸以來，民政事務局都是自己人做，新的民政及青年事務局也是一樣；外加政制及內地事務局，都應是親北京人士。保安局更是重中之重。

霍啟剛出掌文化體育及旅遊局，既不意外，亦屬首選。雖說他想做立法會議員，但議員沒實權，吹水的多，怎及局長有權有實；而且他形象好，家族對香港和國家體育界貢獻良多。十四五規劃對香港發展成中外藝術文化交流中心有期盼，這個位置可以輕裝上陣，毫無建樹；可以衝烽陷陣，建樹良多。相信北京出聲，他義不容辭。

這樣下來只剩下運輸及物流局、創新科技及工業局和環境及生態局在政治上可以有多一點彈性，舊人尚可。立法會議員轉跑道的，直選議員補選麻煩，故相信以功能組別和選委界別為主。

現在傳出組班時間緊迫，外人來不及做品格檢查，因此「舊人」最安全。這應該是「舊人」刻意放出來的風，要知道今時今日要面對的是百年一遇的大變局，沒有新思維新方法怎樣應對。新班子中新人超過一半以上，既體現新時代，亦讓特首在開展工作時，阻力較少。

當然班子是李家超的，但相信也是北京思路。（李家超新班子之二）