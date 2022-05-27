採荷蘭式管理！鼓勵員工大膽想、大膽做！利潔時港台舵手：共享共贏才走得遠！

企業在疫情下，面對不同的營運挑戰，如何帶領團隊全力衝刺，提升業績，均考驗著企業領導人的智慧。

利潔時香港及台灣總經理Boudewijn Feith認為，員工是陪伴公司成長及共度難關的重要成員，作為領導者應去洞悉及留住人才，對企業長遠發展至關重要。（湯致遠攝）

利潔時（Reckitt）香港及台灣總經理Boudewijn Feith（Bou）認為，員工是陪伴公司成長及共度難關的重要成員，作為領導者應了解及留住人才，對企業長遠發展至關重要。他提倡人性化管理，與員工多溝通、互相合作，方可致勝。

疫情下，民生物資類產品尤其是清潔用品需求大增，帶動快速消費品市場。擁有眾多知名品牌包括滴露、使立消及碧蓮等的利潔時，其港台掌舵人Bou坦言，疫情未有帶來太大的負面影響，反而帶來更多商機。

疫下營商策略 拓渠道研新品

他指出，香港人對健康的注重程度有所攀升。據利潔時2022年「香港健康行動力指數」調查發現，近8成受訪情侶及夫婦認為，疫情改變了自己與伴侶的衞生習慣。面對消費者的需求提升，該企在疫情期間並未放慢腳步，反而更積極採取不同的營商策略，如開拓新銷售渠道、研發新產品及開展不同的宣傳活動等，盼能善用趨勢，推動業務增長。

雖然商機大增，但面對疫情爆發，要保持經營有序，也並非易事。Bou舉例，清潔及健康產品需求上升的同時，國際貨運卻大受影響，尤其在第5波疫情爆發初期，貨架上的產品被市民一掃而空，令他相當頭痛。幸好團隊隨即與總部及其他分部聯絡溝通，要求分配貨品並優先送到香港，才能快速解決問題。他補充，公司能夠在疫下繼續成長，確實有賴團隊的付出。

利潔時旗下品牌滴露於2021年推出10款新產品，當中包括本港市場獨有的ProSkin櫻花甜香深層滋潤親膚沐浴乳霜。（湯致遠攝）

線上線下銷售 夥拍HKTVmall

Bou提及，利潔時香港在疫情期間開拓不同的渠道，以線上線下並行方式作銷售。例如近日與HKTVmall展開合作，不但在其電商平台上架產品，更於近9成HKTVmall O2O店及3間HKTVmall超級市場設置「滴露取貨消毒專區」。

他表示，自攻入電商平台及開設官方網上商店後，於2020至2022年間網上銷售收入佔有率已增長3倍，至佔淨收入的15%，高於香港零售業總銷貨價值的網上銷售佔有率（2022年3月為11.7%）。「能夠在疫情期間順利推動各項業務，全靠員工們的創意和努力，公司才有所得益。員工真是公司最重要的資產，我有責任好好保護這些『寶藏』。」他稱，「以人為本」是其一直堅持的原則，將員工及消費者放在第一位是他的首要任務。

荷蘭式作風 予自由度聽意見

來自荷蘭的Bou，目前帶領香港及台北辦公室合共超過100名全職員工。而他對員工的管理也相當「荷蘭化」，從不「硬繃繃」只發號施令，反而會給予員工很大的自由度和信任，重視與員工之間的溝通，主動蒐集他們的意見，邀請員工參與不同政策制定的討論，從而作出適當調整。

他解釋，初到香港工作時，發現員工只會順從上司指令，就算遇到疑問都很少發問，相當乖巧。但作為荷蘭人，會將所有問題「問到篤」，他笑言：「我會鼓勵員工大膽想、大膽做，任何職級的同事有意見就要提出，共同商討，只要是好的意見都會被採納，有時候更會因此激發不同的創意想法。」

Bou又指，自己作為領導者，也有責任讓員工清楚知道每一個決策的原因，「清晰地讓員工了解流程，並與他們達成共識。他們自然會更願意去工作，更落力去做，共享共贏，才能走得遠。」他多次強調，若只靠面向消費者的營商策略，沒有團隊努力協助，企業一定難以成長。

滴露去年邀請MIRROR及ERROR成員舉行直播，商品成交金額更因此上升50%。左起：何啟華（阿Dee）、江熚生（Anson Kong）及邱傲然（Tiger）。（滴露fb直播截圖）