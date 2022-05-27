在職場穿搭規範中如何突顯個性？只要選對耳環，即能展現獨特品味！大小、材質、款式該怎樣挑選？

職場穿搭最頭痛的不是怎麼穿，而是，公司規範不允許我們在著裝上有太多的花樣。日復一日的工作日，加上日復一日的沉悶穿搭，感覺生活總是少那麼一點新鮮和刺激。有一次和朋友聊天，她說換新髮色會讓她感覺心情變好，但是穿搭規範比較嚴謹的公司通常對髮色也是有要求的，穿搭的樂趣顯得索然無味。從心理學的角度來看，如果你穿的好看，心情也會變好，工作的效率和激情也勢不可擋！

受到那位朋友的啟發，我覺得無論環境怎麼樣，我們都得給自己「找點樂子」，對於穿搭規範嚴謹的公司，最適合的變數大概就是配飾了！時尚的真諦在於細節，今天就和大家分享一些非常適合職場穿搭的耳飾，當人人的穿搭都很相似的時候，一個小小的耳飾代表了你獨特的品味和個性，也讓你的穿搭脫穎而出！

通過下面的三組圖片，即刻可以感受沒有耳環和有耳環的區別。

耳環加分項：

1、 看起來更有精神和氣色

2、 表達品味和個性

3、 讓視覺焦點集中在面部，顯得更自信

4、 讓穿搭更時尚、有趣

可是，那麼多種類，怎麼選擇適合職場的耳環呢？在做選擇之前先看一些不適合職場的種類吧！

耳環的「量感」及材質

以上例舉了一部分不適合職場的類型，接著看下去，看完今天的內容相信你已經學會辨別啦！首先，耳環的量感分大小，太大的耳環對於職場略顯浮誇，也容易宣兵奪主，所以單從量感上來說，更適合選擇小量感或中量感的耳環。

其次，給大家推薦一些氣質又百搭的材質。選對適合的材質已經可以排除很多，例如毛線、紗布、編織、亞克力等不適合職場的選項了。

這5類材質在耳飾的設計中非常常見，所以平價到貴價，選擇範圍很廣，而且在質感上有保障，分分鐘能增加時尚感。

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