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27/05/2022

在職場穿搭規範中如何突顯個性？只要選對耳環，即能展現獨特品味！大小、材質、款式該怎樣挑選？

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  • Priscilla Chan

    Priscilla Chan

    香港首位AICI國際形象協會認證形象大師 / P.C. Image Consulting創始人 / AIM卓星形象學院中國區董事長及首席導師。

    2003年創立P.C. Image Consulting，在18年的形象和禮儀的培訓生涯中，服務過的著名企業上百家，客戶包括香奈兒有限公司（香港、中國大陸、臺灣、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國）、AXA安盛保險有限公司、香港鐵路有限公司、中華電力有限公司、永亨銀行及恒隆地產等等。她以嫻熟的廣東話、普通話和英語，為亞太地區各個國家的企業提供形象禮儀溝通培訓。作為國際認可的形象大師，Priscilla和新加坡形象大師Christina Ong2015年共同成立卓星形象學院（香港分校），致力於培養形象顧問和禮儀導師，學員遍佈全中國。

     

    網站：
    P.C. Image Consulting

    Academy of Image Mastery

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    Pris形象教室

    隔周五刊出

Photo: 由作者提供

　　職場穿搭最頭痛的不是怎麼穿，而是，公司規範不允許我們在著裝上有太多的花樣。日復一日的工作日，加上日復一日的沉悶穿搭，感覺生活總是少那麼一點新鮮和刺激。有一次和朋友聊天，她說換新髮色會讓她感覺心情變好，但是穿搭規範比較嚴謹的公司通常對髮色也是有要求的，穿搭的樂趣顯得索然無味。從心理學的角度來看，如果你穿的好看，心情也會變好，工作的效率和激情也勢不可擋！

 

　　受到那位朋友的啟發，我覺得無論環境怎麼樣，我們都得給自己「找點樂子」，對於穿搭規範嚴謹的公司，最適合的變數大概就是配飾了！時尚的真諦在於細節，今天就和大家分享一些非常適合職場穿搭的耳飾，當人人的穿搭都很相似的時候，一個小小的耳飾代表了你獨特的品味和個性，也讓你的穿搭脫穎而出！

 

　　通過下面的三組圖片，即刻可以感受沒有耳環和有耳環的區別。

 

 

耳環加分項：

 

1、    看起來更有精神和氣色

2、    表達品味和個性

3、    讓視覺焦點集中在面部，顯得更自信

4、    讓穿搭更時尚、有趣

 

　　可是，那麼多種類，怎麼選擇適合職場的耳環呢？在做選擇之前先看一些不適合職場的種類吧！

 

 

耳環的「量感」及材質

 

　　以上例舉了一部分不適合職場的類型，接著看下去，看完今天的內容相信你已經學會辨別啦！首先，耳環的量感分大小，太大的耳環對於職場略顯浮誇，也容易宣兵奪主，所以單從量感上來說，更適合選擇小量感或中量感的耳環。

 

 

　　其次，給大家推薦一些氣質又百搭的材質。選對適合的材質已經可以排除很多，例如毛線、紗布、編織、亞克力等不適合職場的選項了。

 

 

　　這5類材質在耳飾的設計中非常常見，所以平價到貴價，選擇範圍很廣，而且在質感上有保障，分分鐘能增加時尚感。

 

下一頁：日常又好看的款式推薦！

 

 

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