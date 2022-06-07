治療三高 最新目標指引

眾所周知，高血壓、高血脂與高血糖（統稱三高）是百病之源。醫學界近十年不斷收緊本已嚴格的三高理想指標，目的並非只追求指數下跌，更重要是，加強大眾對三高的警覺性及認知。由三高發展成心血管疾病，約需時數年至十多年。如能把握機會，在未出現心血管疾病前，將三高問題加以控制，將可減少心血管疾病的發病率、併發症及死亡率。

根據目前最新指引，高血壓患者如本身有冠心病、心臟衰竭、糖尿病、慢性腎病，或年齡逾65歲，建議經治療後，血壓的上壓維持在125-130 mmHg及下壓80 mmHg以下。如病人沒以上風險因素，目標水平為上壓130-139 mmHg及下壓90 mmHg以下。糖尿病患者則要把糖化血紅素控制在7%以下。膽固醇水平較複雜，要視乎病人心血管疾病的風險，如非常高風險人士，低密度膽固醇水平（即壞膽固醇）要控制在1.4mmol/L以下。近兩年曾有急性心血管疾病，如心肌梗塞或中風的病人，壞膽固醇則要控制在1.0mmol/L以下。



三高治療取得突破性進展



近十年，三高在治療方面取得巨大的突破。在高血壓方面，如病人服用三種或以上降血壓藥都仍未見效，屬頑治性高血壓，或可考慮用微創方法，進行一種名為「腎血管神經阻斷術」的手術控制血壓。不過，除非病人反應非常良好，可在手術後減藥，否則手術後仍需持續服用血壓藥。



在治療糖尿病方面，較新的藥物為SGLT2抑制劑。它除可有效控制血糖外，也具多方面療效，包括控制體重、改善血壓、保護心臟及腎臟功能，適合本身有心臟衰竭、慢性腎病、糖尿病的患者。



而PCSK9抑制劑，是新一代可有效降低膽固醇的藥物。病人需要每兩至四星期，甚至每隔半年經皮下注射，適合本身膽固醇非常高，或有家族高膽固醇血症的患者。



配戴式監察儀或出現假陽性結果



值得一提的是，三高病人都較易有心臟問題 （包括心房顫動），中風的風險較高，所以，建議年逾五十歲人士定期接受檢查，如有房顫問題，都可及早發現。隨著醫療科技的進步，現時有不少測量心率的手機軟件、智能手錶或可攜式心電圖，供病人隨時隨地檢查心率。優點是操作簡單、方便長期監察，數據可儲存並供分析之用，結果也有助醫生診斷。但缺點是需要24小時配戴，否則未必可無間斷監察心率，或會看漏一些偶發性房顫，因而引致嚴重後果。



另一方面，此類配戴式監察儀約有兩成機會出現假陽性結果，即把正常心率錯誤判斷為心率不正，或增加病人不必要的憂慮。因此，如對結果抱有懷疑，應盡快求醫，安排進行一個更詳細檢查，以確認心臟的健康狀況。



心臟科專科梅震宇醫生



