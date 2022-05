【FOCUS】布卿亮對華「三板斧」　CIA模型料中美或破冰

自「北極熊」普京2月底點燃烏克蘭戰火,成功集結起空前反俄陣營的美國,原來仍將中國視為「唯一」有意圖重塑國際秩序,且有能力通過經濟、外交、軍事和科技來實現此目標的國家。

相比前任蓬佩奧2020年就對華政策提出「不信任並核查」策略,美卿布林肯周四(26日)晚發表對華政策演講則稱,將通過塑造「北京周邊的戰略環境」來影響中國行為,並亮出「三板斧」--投資、協同、競爭。

雙面話術引各解讀

普京牽制歐洲,印太才是重心。倍受關注的華府對中國政策演講(The Administration’s Approach to the People’s Republic of China),在拜登結束亞洲之行後,由「頭馬」布林肯在華盛頓大學揭盅。

鑑於美國特色的「雙面話術」,內媒、外媒對演講各有解讀。內媒重點引述布林肯強調「在可預見的未來,美國和中國必須相互打交道」;「我們不尋求衝突或新冷戰,相反,我們決心避免二者」;「美國仍致力一中政策,不支持台獨」;「沒有中國的領導力,就根本無法解決氣候變化問題」等。

外媒則留意他直言,「美國將塑造北京周邊的戰略環境,以推進我們對開放、包容的國際體系的願景」;「北京為普京發動的戰爭辯護,應該為我們所有以印太地區為家的人敲響警鐘」;「我們已做好準備在關鍵領域超越中國,將用一切工具為美國工人和工業而戰」等。

投資、協同、競爭

未來十年,美國將如何處理中美這段「當今世界上最複雜和最重要的關係之一」?布林肯亮出戰略的「三板斧」--投資(invest)、協同(align)、競爭(compete)。

第一,投資於美國自身的實力基礎,包括競爭力、創新、民主,具體而言包括科研、教育、基建、先進製造。值得一提的是,商務部長雷蒙多周三在達沃斯論壇自揭,美國三分二的晶片是從台灣購買,「包括70%的最精密晶片,例如每組標槍反坦克飛彈發射系統所需的250塊晶片。」

第二,與盟友和合作夥伴保持一致,以推進對未來的共同願景。智庫布魯金斯學會就指,全球第11大經濟體、坐擁三星半導體的韓國將在亞洲新地緣經濟中發揮更重要作用。而獲台積電選址設廠的日本熊本,正被視為亞洲高科技產業的明日之星。

第三,做好準備在關鍵領域超越中國,包括新的和更強有力的出口管制、抵制扭曲市場的政策和做法。軍事諮詢機構蘭德公司最新報告更建議,採用全方位的貿易和經濟工具來對抗中國,並擴大這些工具。

美取消部分關稅?

布林肯的演講是無甚新意,還是異常直白,可謂見仁見智;有趣的是,來自CIA(中央情報局)模型的最新預測顯示,美中關係將出現意外積極轉變。

簡而言之,模型利用紐約大學政治學講座教授Bruce Bueno de Mesquita的博弈論,通過評估4個要素:決策者的影響力、決策者對某個問題的立場、決策者的談判靈活性、決策者就該問題的焦點,來預測美國可能對中國採取的行動清單。模型得出的結論是,美國將取消對華部分關稅,而中國樂意就增加對美採購談判。

回想白宮國家安全顧問沙利文上周四(19日)稱,「如果未來數周內,拜登總統和習主席通話,我不會感到意外」,中美破冰可期?