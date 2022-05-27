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27/05/2022

【FOCUS】布卿亮對華「三板斧」　CIA模型料中美或破冰

#布林肯 #關稅
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　　自「北極熊」普京2月底點燃烏克蘭戰火，成功集結起空前反俄陣營的美國，原來仍將中國視為「唯一」有意圖重塑國際秩序，且有能力通過經濟、外交、軍事和科技來實現此目標的國家。

 

　　相比前任蓬佩奧2020年就對華政策提出「不信任並核查」策略，美卿布林肯周四(26日)晚發表對華政策演講則稱，將通過塑造「北京周邊的戰略環境」來影響中國行為，並亮出「三板斧」－－投資、協同、競爭。

 

雙面話術引各解讀

 

　　普京牽制歐洲，印太才是重心。倍受關注的華府對中國政策演講(The Administration’s Approach to the People’s Republic of China)，在拜登結束亞洲之行後，由「頭馬」布林肯在華盛頓大學揭盅。

 

　　鑑於美國特色的「雙面話術」，內媒、外媒對演講各有解讀。內媒重點引述布林肯強調「在可預見的未來，美國和中國必須相互打交道」；「我們不尋求衝突或新冷戰，相反，我們決心避免二者」；「美國仍致力一中政策，不支持台獨」；「沒有中國的領導力，就根本無法解決氣候變化問題」等。

 

 

　　外媒則留意他直言，「美國將塑造北京周邊的戰略環境，以推進我們對開放、包容的國際體系的願景」；「北京為普京發動的戰爭辯護，應該為我們所有以印太地區為家的人敲響警鐘」；「我們已做好準備在關鍵領域超越中國，將用一切工具為美國工人和工業而戰」等。

 

投資、協同、競爭

 

　　未來十年，美國將如何處理中美這段「當今世界上最複雜和最重要的關係之一」？布林肯亮出戰略的「三板斧」－－投資(invest)、協同(align)、競爭(compete)。

 

　　第一，投資於美國自身的實力基礎，包括競爭力、創新、民主，具體而言包括科研、教育、基建、先進製造。值得一提的是，商務部長雷蒙多周三在達沃斯論壇自揭，美國三分二的晶片是從台灣購買，「包括70%的最精密晶片，例如每組標槍反坦克飛彈發射系統所需的250塊晶片。」

 

　　第二，與盟友和合作夥伴保持一致，以推進對未來的共同願景。智庫布魯金斯學會就指，全球第11大經濟體、坐擁三星半導體的韓國將在亞洲新地緣經濟中發揮更重要作用。而獲台積電選址設廠的日本熊本，正被視為亞洲高科技產業的明日之星。

 

　　第三，做好準備在關鍵領域超越中國，包括新的和更強有力的出口管制、抵制扭曲市場的政策和做法。軍事諮詢機構蘭德公司最新報告更建議，採用全方位的貿易和經濟工具來對抗中國，並擴大這些工具。

 

美取消部分關稅？

 

　　布林肯的演講是無甚新意，還是異常直白，可謂見仁見智；有趣的是，來自CIA(中央情報局)模型的最新預測顯示，美中關係將出現意外積極轉變。

 

　　簡而言之，模型利用紐約大學政治學講座教授Bruce Bueno de Mesquita的博弈論，通過評估4個要素：決策者的影響力、決策者對某個問題的立場、決策者的談判靈活性、決策者就該問題的焦點，來預測美國可能對中國採取的行動清單。模型得出的結論是，美國將取消對華部分關稅，而中國樂意就增加對美採購談判。

 

　　回想白宮國家安全顧問沙利文上周四（19日）稱，「如果未來數周內，拜登總統和習主席通話，我不會感到意外」，中美破冰可期？

 

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