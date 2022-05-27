梁美芬幾級跳做副司長？

候任特首李家超明天(28日)上京，預計北上見領導人嘅時候，就會將新班子嘅清單一同遞上(當然呢個只係儀式，正路新班子人選已經齊備並已經得到領導人首肯)。亦即是話，各個崗位已經搵到佢地覺得合適嘅人選，新班子人選亦將會陸續曝光。

Tina之前都提及過，三個司長最大變數將會係政務司司長，譚志源婉拒之後，明眼就得返保安局局長鄧炳強同埋政制及內地事務局局長曾國衞之爭，當時聽返來就似乎李家超仲有其他猛將想揀下。不過經歷一輪「尋人記」之後，似乎「那人卻在燈火欄柵處」，那人仍然係鄧炳強。直升機直上的話，保安局局長一職又要再搵過人，整個保安系統又會有一連串升遷動作。

新政府同時搞緊重組，加多三個副司長職務，Tina仲未打聽到政務司副司長由邊位「賢能」出任。不過律政司副司長嘅人選就呼之欲出，聽聞教法律出身嘅經民聯梁美芬，喺立法會打拼多年之後終於入到政府，出任呢個新職位。有建制中人就話，議員一般轉跑道去政府，通常都係做副局長先，芬姐真係出任副司長的話，稱得上係三級跳。佢仲透露，近日梁美芬明顯變得低調，更聽聞佢已經好積極咁安排緊一眾幫佢手嘅助理，轉職至其他議員辦事處，大有處理辭職後事嘅意味。

(圖片來源：梁美芬facebook)

建制中人對於芬姐恨入政府唔敢到意外，不過呢位建制中人早有聽聞，芬姐同埋現任律政司司長鄭若驊一直以來都係無偈傾，由於盛傳鄭將會留任至下任政府，對於芬姐肯入去做鄭副手，建制中人無不嘖嘖稱奇。「識得芬姐嘅都知道，佢無可能甘心去做鄭若驊嘅副手，再加上芬姐一直只係一個法律學者，所以估計好多日常執行上嘅嘢將會交返晒畀鄭若驊，而芬姐主力將會代表律政司處理立法會事務為主，不過日後兩人會唔會爭野做，例如一啲同內地嘅司法合作之類，將會係未來嘅重頭戲。」建制中人咁樣形容。

