畫完MIRROR畫天線得得B！年輕插畫家以懷舊電影海報「上映」今日熱門話題：分享港式幽默！

走入有「香港文青街」之稱的深水埗大南街，放眼盡是咖啡店、特色小店和展覽空間，突然被一個「今日放映」小燈箱吸引住，好奇地探頭一望，只見牆上掛著一張又一張懷舊復古風電影海報，還以為是香港經典電影海報展，但定睛細看，哎，怎麼會是Will Smith在奧斯卡頒獎禮上掌摑Chris Rock的經典場景？再看下一張，又變了周星馳《破壞之王》中的蒙面加菲貓？繼續往裏面走，竟然還有MIRROR成員姜濤、Anson Lo等人的懷舊復古風電影海報？

原來這些以「懷舊」包裝流行熱門話題的電影海報，全部出自95後插畫家、「無紙用工作室」創辦人林嘉恒（恒仔）之手。「創作靈感？要很留意每一天發生的事！以Will Smith掌摑事件為例，一發生，我就馬上聯想到蝙蝠俠打羅賓那張經典圖片，然後嘗試把這件事畫出來！我還刻意照著原來那幅圖片的用色去畫！」至於畫MIRROR的理由？更簡單！「因為我本身都很喜歡他們，太太也很喜歡他們，所以就畫了。」雖然恒仔臉上並沒有「鏡粉」聊起偶像的雀躍，也沒有「前夫」聊起「情敵」時的無奈，但見微知著，他訪問前除下的口罩上面，清清楚楚地印著一個MIRROR Logo！「鏡粉」無誤！

「無紙用工作室」早前在深水埗咖啡店兼藝文空間Whatever Coffee舉辦期間限定展覽《自己的童年回憶vs女兒的童年回憶》，展出一系列懷舊電影海報風的作品。（圖源：無紙用工作室）

恒仔將MIRROR人氣成員姜濤、Anson Lo、柳應廷和Anson Kong變成懷舊海報的主角。（圖源：無紙用工作室）

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