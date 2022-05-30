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30/05/2022

斬得快好世界

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　　有金融分析機構Sequoia Capital出了個報告，建議公司全線斬、斬、斬、斬人手、斬Project、斬支出。他的總結是：Survival of the Quickest，斬快者生存，跟達爾文進化論的「適者生存」相匹配。

 

（iStock圖片）

 

　　為甚麼要斬快？因為跟着來是個漫長衰退，但復原則需時。如果今時不斬快，公司就會進入個死亡漩渦，他們的論據可以圖一來說明。早斬、斬、斬的企業表現如綠線，遲、遲、遲斬的企業表現如黃線。這個論據在2008年的公司表現中，是印證了的。

 

 

　　其實這個論據是阿媽是女人，如果經濟前景是真的會差一段長時期，任何商業理論都會告訴你，早退出。此一如，如在2021年2月，恒指處三萬點時，你又看到恒指會跌足大半年，係投資者都會最遲在2021年9月全清貨啦！問題是，2021年9月時，不少投資者仍望恒指有機見三萬三嘛！

 

 

　　日前，美國首季GDP修訂跌至1.5%，較首報的跌1.4%跌多了0.1%咁大把（圖二）。不過這不是100%裏的0.1%，是1.4%裏的0.1%，即是7%，更者，Atlanta儲局亦將第二季的GDP增長率，由原估的2.4%下調至1.8%。

 

 

　　下調GDP增長，即經濟會進一步放緩，公司盈利亦將下滑（圖三）。

 

 

　　公司在人手、新項目、支出都斬時，失業人便會多，所以近月的新申領失業救濟金人數回升了（圖四）。如6月5日的美5月就業數據公布時，一再見新申領失業救濟金人數增加，新增職位有所減少時，這個美國經濟放緩以至衰退，就更會被投資者確認，這對股市會有甚麼作用？

 

 

　　（1）美儲局會不會在經濟下滑，以至衰退時再大加息？美息急升（圖五），已為美國的業主收益帶來大衝擊（圖六），汽車和樓房業是帶動美內需經濟的兩大引擎，汽車已因芯片短缺而失去帶動經濟的動力，而房屋銷售近月亦因美息上升而下跌（圖七），因此，股市是會受壓。

 

　　不過，又不要一面看死美股，因為美儲局隨時可因為美經濟下滑太急，而緩慢加息以至停加息，甚至會再QE。上周公布的美儲局議息會議紀錄有被認為是對大大加息顧慮，已使到淡倉被大挾倉，標普狂標回四千上。

 

　　美息是否就此不加了，相信不會，美儲局會因2022/23年的經濟放緩而減緩加息步伐。但如2024/2025年美經濟不太差時，美息又會再升，如何升法？看圖八。

 

 

　　投資者怎做好，宜反市場情緒而行，市場太樂觀時沽之，太悲觀時，因住被挾淡倉。操作是不易的，賺錢嘛！幾時易過！

 

　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

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