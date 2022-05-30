獻唱陳百強金曲表現吃力 黎諾懿︰阿仔話我唱得幾難聽

【晴報專訊】入行逾20年的黎諾懿，初出道時曾獲封「翻版陳百強」。諾懿前晚與一眾藝員演出慈善節目《萬眾同心公益金》，並演繹陳百強名曲《漣漪》。雖然他唱得生硬又吃力，幸好平穩度過，沒有走音。昨晚諾懿接受本報訪問時，笑指四歲大仔黎峰睿（小春雞）狠批爸爸歌藝：「阿仔話我都唱得幾難聽！不過我都係做慈善先客串唱下。」

前晚《萬眾同心公益金》以樂壇巨星金曲為主題，現場播放巨星的歌唱舊片段，藝員歌手們負責與巨星隔空對唱。出道時被指貌似已故歌星陳百強的黎諾懿，前晚獻唱對方的經典歌《漣漪》及《偏偏喜歡你》。期間諾懿盡力模仿陳百強的表情及動作，不過略見生硬；網民亦指諾懿唱歌時顯得頗為吃力，幸好未有走音抵讚；而隔空合唱時，原片中陳百強的歌聲亦明顯蓋過諾懿的聲音，以彌補諾懿在唱功上的不足。同場另一小生袁偉豪，除了獨唱張學友的《祝福》，又與男團Super Tiger跳唱快歌《這個冬天不太冷》及《頭髮亂了》，雖然袁偉豪的歌藝難與歌神相比，但他獨唱時落足心機，非常投入。而Super Tiger新成員、前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）竟然忘記咪嘴，認真搞笑。

黎諾懿在鏡頭前與已故歌手陳百強隔空對唱，壓力不少。（網上截圖）

要求放大原聲增信心

黎諾懿坦言無意做歌星，只會為慈善獻聲。（網上截圖）

昨晚諾懿接受訪問時說︰「我覺得自己啱啱合格，無走音算係咁。兩首歌都比較多高音位，我唱《漣漪》時，都特別要求製作組將陳百強嘅墊底歌聲放大啲，掩蓋我把聲。如果錄影就可以正常咁唱，但話晒唱現場就無謂博，走一粒音都會被放大。」今次是他入行以來首度公開演繹陳百強歌曲：「兩首歌都好難，如果唱《幾分鐘的約會》就易啲，好彩今次喺陳百強隔籬唱，都唔算好礙眼。（囝囝小春雞有何評價？）今朝（昨晨）佢睇番片段對住我講『你都唱得幾難聽喎』，叫我改進下。」

認唱歌零基礎難當歌手

41歲的袁偉豪率領Super Tiger跳唱《頭髮亂了》，更跟足張學友的手勢。（網上截圖）

41歲的袁偉豪率領Super Tiger跳唱《頭髮亂了》，更跟足張學友（ 見圖）的手勢。（網上截圖）

提到袁偉豪又唱又跳更辛苦，諾懿笑稱︰「其實好難比較，十幾年前我都有玩《舞動奇迹III》，如果跳舞嘅話要練習同綵排，自己呢排拍劇又做綜藝節目，所以今次都無乜時間練。」自言「半途出家」的諾懿，強調以拍劇及主持工作為主，無意轉跑道做歌手，他笑道︰「自己知自己事，間中做慈善唱下都可以，如果成日唱或出碟就唔好，一定會被人評頭品足。（如林曉峰般上《聲生不息》？）佢唱歌有番咁上下，我就零基礎，餘下人生都無可能參加呢啲節目，做慈善騷或登台就可以。」

（左起）黎諾懿、陳山聰及袁偉豪三位小生激罕一展歌喉，為觀眾帶來新鮮感。（IG圖片）