5月底、6月初，又是牛鬼蛇神蠢蠢欲動的日子，雖然支聯會解散了、民陣收檔了，但零星落索的小鬼仍在磨拳擦掌，以各式各樣鬼祟名義在六四前後申請使用維園足球場，希望透過每年圖騰式的政治活動，重新整合反對力量。

於是，這些日子、這些人、這些申請，就成了燙手山芋，誰向他們說「不」，誰就會被抹黑成「打壓民主的專權」，為避這炸彈，各部門都會互相傳球。

2020年，黑暴和疫情陰霾下，反對派的六四維園集會由警方出手，以防疫條例599G「限聚令」拒絕集會申請。但向來妄顧法紀的黃絲，仍是一堆堆湧進維園，聲稱「自發」悼念，不是來集會。於是，2021年的六四，警方除了出動599G防疫條例，再加公安條例17a「未經批准集結」，在場內場外駐紮重兵，終令維園集會清零。

那時我心想，下年疫情過去，該如何呢？

貶眼間，又一年了，2022年疫情仍肆虐，599G仍行得通，但相同問題是：再下一年呢？總不能永遠用599G避重就輕。我覺得，這問題，是時候好好正視、好好定性。

經歷了多場暴亂，回頭看，那些一年幾次的六四、七一圖騰式集會，明顯就是外國勢力不斷透過一場又一場政治活動，傳播歪理、積聚力量，影響民心，毀滅香港人跟國家的關係，從而達到破壞國家安全的目的。

明知1989年在北京發生的是一場失敗的顏色革命，明知有人年年在香港搭台製造仇恨叫大家憎恨自己的國家，為甚麼還跟他們虛情假意說甚麼違反限聚令？為甚麼不正正式式給他們一個黑印，這是危害國家安全活動，從此禁止？

這燙手山芋，年年都會出現，各部門年年都在拋波，最後總是由警隊守在刀口浪尖，把他們撃退，結果，警察也當然成為箭靶。

老實說，政府部門不做事，可有千百個理由；同樣，他們要真做事，也可有千百種方法，譬如要申請者提交完備計劃書、買足保險、交足批文、事事找註冊認可公司、找專業顧問……用軟性行政手段對付他們，總比到時到候找幾千警力守住維園球場嚴禁進入來得漂亮。

(晴報資料圖片)

況且，場地是康文署的，足球場應該有足球場的用途，維園一年365日已經搞太多非體育活動，如：年宵、花燈、工展會、馬拉松，加上定期維修，如果再把場地租給別有用心的人搞反政府反國家的活動，倒不如留來給市民使用，好好發揮它的本來功能——運動場和休憩公園，而不是成為劍拔弩張的政治生事地。

醜婦終須見家翁，更何況，維護國家安全，光明磊落，一點不醜，就由今年開始，理直氣壯給反對派說句「不」吧！