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30/05/2022

南太平洋島國鍊上的中澳角力

#澳洲 #大國博弈 #中國 #南太平洋島國 #東帝汶 #美國
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  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    本欄每周一更新

　　上周寫了東帝汶建國20周年，這個位於南太平洋的島國，本來鮮少受到關注，但最近因中國外長王毅高調訪問南太平洋諸國，並在斐濟主持第二次中國－太平洋島國外長會議，早前更和所羅門群島簽定安全合作協議，引起西方警惕，特別是澳洲，他們正在密切留意中國將在這個地區作何布局？由此東帝汶也一併進入了國際媒體的視線。

 

　　大家都會好奇，蕩漾在南太平洋這些細小島嶼國，平均人口只有數十萬，東帝汶算是人口最多但也只不過130萬，近年多了國際媒體報道，不過也大多與氣候變遷議題有關。想不到的是，該地區竟然因獨特的地緣政治，現在竟成為中國和西方博奕的海洋戰場，澳洲首當其衝。

 

　　澳洲視南太洋諸小國為她的後院，從所羅門群島、基里巴斯、薩摩亞、斐濟，到湯加、瓦努阿圖、巴布亞新機內亞、東帝汶等八國，乃是澳洲第一島國鍊，尤如日本群島、琉球群島，中接台灣島嶼，南至菲律賓之相對於中國，而美國一直企圖控制這第一鍊來堵塞中國的海洋力量發展。

 

(iStock)

 

　　當中國欲繞過第一島鍊，南下直接突破大洋洲的第二島鍊和第三島鍊，並沒有遇上太大困難，不少島嶼國張開雙手歡迎。澳洲此刻才驚覺，原來過去沒有好好經營她和後院的關係，遂立即派出新外長黃英賢與王毅鬥快外訪以上島嶼國，試圖力挽狂瀾。

 

　　澳洲自成一洲，四面環海。不過，由於其周邊島國屬國力不張的小國，海軍力量脆弱，澳洲過去沒有認真把他們放在眼內，因此一直未感到有加強海軍的逼切性。但如果澳洲要與中國在此角力，那麼，澳洲有足夠的海軍實力來面對中國帶來的挑戰嗎？

 

　　事實上，近年澳洲積極參與美國抗中戰略，從五眼聯盟到四方安全對話，全都是衝著中國而來。此外，美國在背後不斷推動澳洲加強和美英的聯盟，例如去年澳洲在美國游說下取消向法國購買潛艇的交易，轉移和英美合作，並與後兩者急促成立「澳英美聯盟」(AUKUS)，此舉無疑也是劍指中國。澳洲這樣全程扮演美國在太平洋的打手，中國對此也終於忍不住出手了。

 

　　現在中國就來到澳洲的後院拓展活動，蔚藍的太平洋突然翻起浪花。今次所羅門群島願意和中國簽下安全合作協議，相信會陸續有其他島國跟著加入，原因何在？翻開歷史，澳洲和美國在太平洋諸小國上可謂是有破壞沒建設。就好像年長一輩的東帝汶人，忘不了澳洲當年軍援印尼入侵東帝汶，又爭奪帝汶海的石油和天然氣資源。

 

　　即使東帝汶建國這麼多年以來，只在咫尺之遙的澳洲，卻從沒有給與重大的建設。其實澳洲對與其他島嶼國一樣漠視，反之中國卻不吝向南太平洋諸小國投放資源，東帝汶便是個好例子，而該國新任總統奧爾塔表示：「我們應和中國建立良好關係。」

 

　　至於美國，原來她在南太平洋島嶼上有一段開發核武器的黑歷史，馬紹爾群島便是一例，該島有不少居民因為核輻射而患上癌症。他們對美國視他們為核實驗場和核廢料垃圾站，可謂是無語問蒼天，那他們又怎會依靠美國？中國對他們而言，似乎可成為改善國力的唯一靠山，不僅在經濟上，也在安全上。

 

 

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