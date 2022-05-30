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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/05/2022

「比較心態」害死人！常常覺得同事比自己優秀？先弄清楚「我」是誰！

#管理 #職場 #辦公室貼士 #自我價值 #心理情緒 #人際關係 #打工仔 #比較心態
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　人如果沒有自知之明，會很容易跌入自設的陷阱裏，和別人比較。

 

　　世上有一隻非常有靈氣的野獸，牠很特別，只得一條腿，牠叫夔。

 

　　夔羡慕蚿，因為蚿的腳多，行走快。牠問蚿，但蚿說：「我雖然是一條長了很多腿的蟲子，但與蛇相比，卻感到無地自容。」

 

　　夔不明白，蚿說蛇一條腿也沒有，卻跑得比牠快。

 

　　夔走去問蛇，蛇說牠感到很自卑，牠羡慕風，風跑得比誰都快，不但沒腿，連形狀也沒有。

 

　　夔又跑去問風，風低下頭說：「我最羡慕眼睛。」

 

　　「眼睛？」夔奇怪的問：「我有一對眼睛，卻不感到它們有甚麼特別。」

 

　　「唉！」風有感而發說：「目光所及，風還未至，人的目光已經到達，那目光不是最快嗎？」

 

　　夔想想，覺得風說的也有道理，於是他便問自己雙眼，怎知雙眼有點傷感說：「我們只是表面風光而已。」

 

　　「為甚麼？」夔問。

 

　　眼睛說：「我們是比風還要快，可是世上還有一樣東西比我們快啊！」

 

　　「那是甚麼？」夔追問。

 

　　「是你的心。」

 

　　「我的心？」

 

　　「正是。目光仍未到達的地方，心思已經到了。」

 

　　只要我們有一念，心意已達。人心所想，可以超過目光所及，跨越現實距離，超越世俗藩籬。

 

　　夔看著自己的腿發呆。

 

　　辦公室內每個人都是獨特的，他們有優點亦有缺點，可惜他們喜歡比較，羨慕比自己能力高的人，看扁比自己能力差的人。

 

　　看清自己本質，便會欣賞自己優異，亦有勇氣承認自己缺點，以及糾正它。

 

 

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