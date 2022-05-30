倫敦成為全球第一投資中心！得益於新舊兩城？「金融城」和「科技城」各有甚麼特色？

Covid時代、俄烏戰爭、超級通漲，改寫世界新秩序，資本市場難免動蕩。和全球大部分國家一樣，英國經濟在2020年也受到了嚴重衝擊，遭受了300年來最大降幅，但自2021年以來，英國的外國金融與專業服務領域（FPS）投資者卻展開了更多項目投資，甚至創造了比疫情前更多的就業機會和資本投資。

根據今年4月倫敦金融城公司（City of London Corporation）發布的最新金融投資報告顯示：倫敦已經擊敗杜拜，成為全球第一的投資中心。即使在英國退歐之後，倫敦吸引的外國投資仍然比世界上任何其他城市都多。

（圖片由作者提供）

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2021年倫敦在全球吸引了114個大型金融投資項目，總投資額超過6億英鎊；這一數字直接擊敗了杜拜（104）、新加坡（103）、紐約（54）、巴黎（51）等城市。

金融科技（Fintech）是2021年英國吸收外國投資的主要來源，佔了近三分之一的比例，而對Fintech投資的增加也得益於2021年英國實施的一系列有利於上市的新規定：

- 2021年7月，英國金融市場行為監管局（Financial Conduct Authority）表示，不再要求特殊目的收購公司（SPAC）在披露交易計劃期間暫停上市，並將SPAC在首次上市籌資的最低金額門檻從2億英鎊降至1億英鎊。

- 雙重股權結構以及最低公共所有權水平從25%降至10%

- 增加了2021年的首次公開發行（IPO）數量。

這些舉措不僅幫助倫敦重塑了品牌，也讓倫敦成為歐洲最熱門的科技公司上市及虛偽貨幣歐洲中心。 Wise、Shojin、Airwallex和Klarna等金融科技公司都來到倫敦設立了總部。另一方面，Fintech企業在倫敦的不斷發展，也或多或少得益於金融城與科技城在物理距離上的鄰近。

這兩個禮拜剛好在這裏出差。下面就介紹一下倫敦新舊兩城。

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金融城（The City of London）

倫敦金融城之於倫敦，猶如華爾街之於紐約，日本東京。

在泰晤士河北岸一片面積僅2.6平方公里的土地上，匯集了英格蘭銀行、渣打銀行、Lloyds銀行等500多家銀行、180多個外國證券交易中心；30多萬金融精英與英國歷史悠久的銀行、金融交易所、老建築一起，居民不過1萬人，卻每天有超過50萬的人來這裏上班，因其聚集了大量銀行、證券交易所、黃金市場等金融機構，所以稱其為The City of London，又稱作London's Square Mile，見證著金融城裏的瞬息萬變。

世界級的律所、Big 4會計師事務所等在這裏設立總部；全球75%的世界500強企業都在這裏設立了分公司或辦事處。

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Tech City：倫敦矽谷

在金融街附近的Shoreditch、Silicon Roundabout、King's Cross一帶也就是耳熟能詳的倫敦科技城Tech City。 Cisco、Intel、Amazon、Bloomberg、Twitter、TikTok等2000多家公司都入駐於此，亞馬遜歐洲總部大樓也設在了Shoreditch區域，在2017年底竣工後，也新增了5,000個工作崗位。

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這裏匯集了眾多估值10億美元以上的「獨角獸」創業公司，數量與對應的美國矽谷相差並不大。

很多的科技初創公司也在這裏誕生，他們的不斷注入代表著倫敦源源不斷的創新活力，到2024年，將額外創造120億的經濟產出和46,000個新工作崗位。

在英國，科技行業的擴張速度是英國其他經濟領域的2.5倍以上，金融城與科技城的相互協作，呈現出了倫敦作為歐洲的經濟中心之一成熟的創投環境，加上本身英國有值得信賴的機構和法律框架、強大的經濟基本面、進入全球資本市場的渠道、多元化而有創意的文化氛圍，為倫敦成為No.1提供了N個充分的理由。

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