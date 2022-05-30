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30/05/2022

【FOCUS】上海祭50條「搶回損失」　消費股憧憬谷底翻身

#穩經濟大盤 #消費股 #上海解封 #復工復產
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　　經濟重鎮靜默，電商巨頭熄火，「擺爛(形容任由事情向壞的方向發展)」取代「躺平」漸流行……上周「10萬人會議」剛落幕，封城兩個月的上海周日(29日)祭出《加快經濟恢復和重振行動方案》50條措施，誓要「盡最大努力把疫情耽誤的時間、造成的損失搶回來。」

 

助企、紓困、穩定外資

 

　　2500萬人口的上海，封城兩個月後即將全面有序推進復工復產復市，加上阿里(09988)、京東(09618)首季營收增速雙雙觸及上市以來最低，憧憬谷底翻身，一眾消費類股周一(30日)集體狂歡，李寧(02331)、海底撈(06862)、潤啤(00291)、蔚來(09866)半日分別飆9%、8%、7%、6%。

 

 

　　細看上海的50條舉措，可以概括成「汽車、地產、舊城改；助企、紓困、穩外資」。具體而言，汽車－－新增車牌額度4萬個，置換純電動車補貼一萬元；地產－－啟動新一批新建商品房上市供應，進一步縮短開發銷售全流程時間；舊城改－－年內完成中心城區成片舊區改造，新啟動8個以上城中村改造項目等。

 

　　此外，助企－－6月1日起取消企業復工復產白名單制，建立健全長三角產業鏈供應鏈互保機制；紓困－－階段性緩繳五險一金及稅款，擴大房屋租金減免範圍，發放援企穩崗補貼；穩外資－－專人跟蹤服務重點外企復工復產、物流運輸，保障重大外資項目順利推進等。

 

快速激活經濟還看消費

 

　　隨著時間即將進入6月，總理李克強要求「確保二季度經濟正增長」的窗口期愈見收窄。在中央層面，繼上周穩經濟大盤全國電視電話會議後，國務院已派出督查組赴至少11省，要求推動相關政策措施上半年「落地見效」；此外，國統局最新通報河北、河南、貴州三省有關地區統計違法案件，提前敲打「數據造假」。

 

　　回到地方，上海、深圳近日發布的重振行動方案、促進消費措施，料成為其他省市效仿的標竿，但面對官方以各種甜頭刺激平民百姓慷慨解囊，快速激活經濟、穩定就業能否如期見效？有經濟師最新再疾呼發放萬億級消費補貼，讓消費者癟下去的腰包不再那麼羞澀，讓市場主體開業就能有收入、有利潤。

 

　　政策密密出招，消費股狂歡是否是曇花一現，經濟又能否否極泰來？電商們正摩拳擦掌的「6．18」大促勢是一個觀察角度。

 

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